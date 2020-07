Así será el Pilsen Rock: cinco bandas, sorpresas e intimidad de los músicos

Por estos días en las oficinas de la productora Pardelion abundan las ojeras. La compañía, que desde hace ya seis años se ha hecho conocida por sus videos de presentaciones musicales, y que ha trabajado, por ejemplo, en la realización del especial Otras canciones de No Te Va Gustar, tiene a su equipo en la recta final de uno de sus trabajos más ambiciosos: la producción y realización del Pilsen Rock.

El festival tiene su peso en la historia de la música nacional. Sus multitudinarias ediciones en Durazno son imposibles en el contexto actual, pero el evento regresa después de una larga ausencia en un formato virtual, pero con un punto en común. Aquellos eventos en el Parque de la Hispanidad se produjeron en un contexto de crisis económica, años en los que el rock nacional fue una válvula de escape para toda una generación. Ahora, el festival se realiza durante una crisis pero de otro tipo, aunque también tenga su lado económico.

Marcos Hecht, director ejecutivo y uno de los fundadores de Pardelion, cuenta con una risa que entre los integrantes del equipo se ha hecho recurrente un comentario: “Hacer un festival musical de verdad es una locura, por todas las complicaciones que acarrea. Nosotros que estamos filmando y editando lo estamos viviendo como si fuera un festival de verdad”. Las maratónicas jornadas para llegar a tiempo a este sábado 18 han ido aumentando su frecuencia, en un trabajo que empezó en marzo, en los primeros días de la emergencia sanitaria y que fue creciendo con el paso del tiempo en su escala y alcance.

Hecht lo explica así: “Por un lado es el primer concierto de las bandas participantes – La Vela Puerca, El Cuarteto de Nos, Niña Lobo, Eli Almic y No Te Va Gustar- desde que empezó la pandemia, pero se volvió una investigación cultural, con entrevistas y materiales asociados. Se fue todo de las manos por todos lados, atrás de completar un desafío que es hackear el sistema en esta nueva normalidad, es decir, cómo hacer la mejor versión posible de esto sin que la gente se pueda juntar. Nos pasaba viendo un documental del Pilsen Rock que está en YouTube, que en un momento alguien dice "en el Pilsen Rock la gente no iba a ver a las bandas, las bandas iban a ver a la gente’’, eran 150.000 personas, una experiencia. Hay un vacío que no podemos llenar, pero hicimos todo lo que pudimos para generar con esto una experiencia audiovisual más cinematográfica que lo que suele hacerse. Pero también con una búsqueda de un registro de este momento, en qué está la música en este momento y con esta coyuntura, es algo que les preguntamos a los músicos, porque no saben cuándo van a volver a lo que hacían antes, no hay fechas claras’”.

En el camino, el proyecto mutó y cambió de forma varias veces, modificaciones planteadas también por el ritmo de la pandemia. Al principio, cuando las limitaciones en el contacto eran mayores, se plantearon ir a la casa de cada uno de los músicos a filmarlos. Con el tiempo, y ante la posibilidad de que las bandas se reunieran, se decidió que tocarían todos juntos en una locación. En el medio pasaron otras posibilidades, como la de incorporar bandas extranjeras.

El resultado final es una serie de presentaciones de entre 20 y 40 minutos, intercaladas con entrevistas y segmentos documentales, que incluyen, por ejemplo, visitas a la casa de Roberto Musso del El Cuarteto de Nos, o un viaje a Playa Hermosa con Sebastián Teysera de La Vela Puerca y Emiliano Brancciari de No Te Va Gustar.

Dónde verlo

El Pilsen Rock 2020 podrá seguirse desde casa a través de YouTube. A las 22 horas de este 18 de julio comenzará la emisión a través del canal Pardelion Music TV. También podrá verse por Canal 10, y se podrá escuchar por Del Sol FM. Para los que busquen una experiencia de pantalla grande, el autocine Aerolife, ubicado en el Aeropuerto de Carrasco, proyectará el especial, también a las 22 horas. Las entradas para cada auto tienen un costo de $590.

Los shows fueron registrados en cuatro puntos de Montevideo: tanto La Vela, NTVG y El Cuarteto permitieron el acceso a sus propios estudios, que también funcionan como locales de ensayo, mientras que Niña Lobo y Eli Almic junto a su banda tocaron en el abandonado Club Neptuno. Cada show incluye además algunas sorpresas, como la presencia de invitados especiales. Más allá de que tienen una mayor escala, el tono de estos registros es íntimo y cercano, como si se compartiera espacio con los músicos.

“Esto fue algo que movió algo por la música, porque por un lado movió a unas 100 y pico de artistas y equipo técnico, por otro lado los puso en acción, se empezaron a juntar de nuevo, a tener un show que preparar, eso le pasó a todos, y los notabas contentos por eso en el rodaje. Para nosotros fue un proyecto inmenso pero de mucha pasión y mucho disfrute”, resume Hecht sobre esta experiencia.

En los rodajes se cumplieron los protocolos establecidos para la actividad audiovisual, que involucran el uso obligatorio de tapabocas, la distancia entre los miembros del equipo, la toma de temperatura de cada uno, y la obligación de firmar un documento que establece que no se padece la enfermedad. Además de eso, no se podían aceptar visitantes ni nadie que no fuera esencial para la producción.

Entre los cambios que tuvo el proyecto en su proceso de la idea a la pantalla, uno de los elementos que se decidió eliminar fue la emisión a través de streaming, aunque en un principio estaba prevista. “Lo planteamos, porque tiene el vivo y eso, pero hacerlo era perder un montón de posibilidades, de calidad, y nos empezamos a hacer una pregunta: ¿cuántos streaming de música viste enteros en tu vida? y casi nadie había visto ninguno completo, ves un ratito y listo. Si vamos a hacer todo este esfuerzo, con estas cinco bandas, un streaming implicaba juntarlas en un mismo lugar, seguramente armar dos escenarios para poder moverse. Se podía hacer, pero perdíamos muchas posibilidades. Para hacer algo distinto e interesante, lo sacamos”, comentó el director ejecutivo de Pardelion.

Aunque el nombre Pilsen Rock remueve memorias para unos cuantos fanáticos, en este caso no habrá que esperar un viaje nostálgico a quince años atrás, aunque fue algo que pasó por las mentes del equipo Pardelion. “Dimos muchísimas vueltas con ese tema, en general a todos nos pasó de que teníamos un respeto muy grande por el Pilsen Rock, como un evento irrepetible. Es el Woodstock uruguayo. Y esa mística está ahí. Por un lado había que traerlo, pero a la vez, en un momento dijimos ‘no lo podemos reproducir, y esto no tiene que ser el Pilsen Rock de la nostalgia, llorando por lo que era’, entonces decidimos que sea por la música y encuadrado en el año más bizarro de la historia. Hay alguna reminiscencia, pero la idea fue mirar para adelante. La película tiene que ver con el Pilsen Rock que se puede hacer hoy, la mejor versión posible en este momento”.

