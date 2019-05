Astori: las propuestas de la oposición son "absolutamente insostenibles"

"La campaña electoral de la oposición navega entre estas promesas irrealizables y contravenciones insanables". Así lo entiende el ministro de Economía, Danilo Astori, que en el festejo por los 25 años de Asamblea Uruguay, el sector del Frente Amplio que lidera, dedicó parte de su discurso a arremeter contra las "propuestas absolutamente insostenibles" de sus contrincantes.

Para el jerarca, los partidos opositores no tienen "visiones de futuro del Uruguay", sino "personajes que se presentan como logros políticos". "Yo veo una competencia por quién va a bajar más el gasto público del futuro, por parte de quienes no conocen absolutamente nada de cómo funciona el gasto público en Uruguay", alegó este martes en el acto, que sea realizó en El Galpón.

"Por supuesto que todos queremos ser austeros, pero no podemos aceptar que se nos proponga bajar US$ 900 millones del gasto público", afirmó el exvicepresidente. En abril, el precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou presentó su programa de gobierno, articulado en torno a una "estrategia de cinco shocks". El primero de ellos se titula: “Shock de austeridad: una gestión que cuide el dinero de todos”, y detalla cómo ahorraría US$ 900 millones por año si ganara las elecciones nacionales.

Astori dijo que "quien conozca cómo funciona esta herramienta en el país, no puede jamás hacer esta propuesta", y que quien la hace no tiene "noción (...) del gasto público como herramienta de política económica y social". Según el líder de Asamblea Uruguay, el gasto público "es la principal herramienta de un gobierno de izquierda para hacer justicia en la sociedad".

"Nosotros no le podemos pedir a la oposición, con quien tenemos visiones totalmente diferentes del país, que acepten que está todo bien. Pero sí les podemos exigir que digan más que 'todo está mal', porque es mentira", prosiguió, y agregó: "Nosotros no les podemos decir a la oposición que el Uruguay se fundó el 1 de marzo de 2005, porque no es verdad, pero si les podemos pedir que reconozcan que algo pasó en estos 15 años, que este país cambió y cambió para bien".

Finalmente, el ministro de Economía exigió a los partidos de oposición que no "agravien" al presidente Tabaré Vázquez. "No les podemos pedir que no nos critiquen, pero sí les podemos exigir que no no mientan, que no nos falten el respeto, que no agravien al presidente de la República", aclamó.