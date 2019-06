Astori se pareció a Macri y habló de una mejora para el segundo semestre

Notoria caída de la inversión y de la generación de empleo. El gobierno reconoce que debe trabajar en ambos aspectos para retomar mejores niveles de crecimiento. Brindar mayores estímulos a inversores y empresarios fue el método fijado para cambiar el rumbo. La esperanza, como hace un tiempo se escuchó en Argentina, es que los resultados comiencen a notarse en el segundo semestre del año.

El ministro de Economía, Danilo Astori, sostuvo este miércoles durante un desayuno organizado por Somos Uruguay que desde hace varios años se observa una caída marcada de los niveles de inversión que repercute en una menor generación de empleo.

“En el fondo son dos maneras de decir lo mismo. No hay empleo sin inversión y no hay inversión por lo general que no genere consecuencias directas e indirectas sobre el empleo”, expuso.

Recordó que desde hace dos años se implementan medidas con el objetivo de estimular la inversión y por consiguiente el empleo, ya reconociendo en ese momento que ambos atravesaban una fase negativa. Ahora, se espera que los resultados lleguen en los próximos meses.

En ese sentido, los dichos del ministro fueron similares a los expresados durante un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) en marzo. En esa ocasión también marcó los mismos plazos para empezar a notar la recuperación. Los que escucharon las dos disertaciones notaron cierto paralelismo con palabras del presidente argentino Mauricio Macri, cuando tomó la riendas del gobierno en la vecina orilla y la recuperación de la economía no venía tan rápido como se proyectaba.

Luego de asumir, el mandatario e integrantes del nuevo gobierno (incluso algunos que ya no están) mencionaron al “segundo semestre” como el período en el que comenzaría la recuperación. Uno de los componentes sería la llegada de inversiones.

Más allá de algunas señales a favor, Argentina continuó en una senda negativa y con malos indicadores económicos y ante eso todavía la oposición pregunta a veces en tono irónico cuándo llegará el segundo semestre. Claramente, la situación de Uruguay es diferente a la de Argentina, aunque el equipo económico reconoce que en los últimos meses la economía no creció. Entonces, la manera de reactivar la actividad es a través de la inversión. Y ahí la similitud del discurso de Astori con Macri. “Las medidas (para fomentarla) seguramente van a rendir sus frutos ya a partir del segundo semestre de 2019”, dijo este miércoles.

“El principal reto para la política económica es revertir la caída de las tasas de inversión y de empleo. Es fundamental para encarar los verdaderos desafíos del país”, afirmó el jerarca.

Agregó que la “capacidad que tiene la economía para crear puestos de trabajo es el principal indicador del mercado laboral y tenemos problemas porque en los últimos años esa tasa ha venido cayendo”.

Astori expresó que un desafío a encarar es fortalecer el clima de inversiones que se conforma de tres grandes componentes: instituciones fuertes, orden macroeconómico y estímulos.

Sobre el último punto, mencionó iniciativas generales y específicas, como estímulos añadidos a la Ley de inversiones, parques industriales o zonas francas. “Todos estos regímenes se complementan con programas de apoyos sectoriales”, indicó. Allí deslizó una crítica. “Quiero señalar algo que he escuchado frecuentemente y tengo que plantear como una discrepancia frontal. Todos estos regímenes tratan igual al inversor nacional que al extranjero. No es verdad que discriminamos a favor del inversor extranjero”, sostuvo.

Después se refirió a las medidas que se adoptaron en los últimos dos años como modificaciones a los parámetros de asignación de exoneraciones tributarias en función de generar mano de obra, un subsidio para las empresas que generen nuevos puestos de trabajo o la ley de empleo juvenil.

“Los cambios muestran indicadores positivos, lo que no quiere decir que el período de maduración de las nuevas inversiones ya esté completo”, dijo. Y otra vez hizo referencia a la segunda parte del año. “Los primeros resultados de las nuevas medidas se van a empezar a ver en el segundo semestre de este año”, señaló.

Como muestra informó que en los primeros cuatro meses ya se verificó un aumento de 13% en la cantidad de proyectos recomendados por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) y de 351% en los montos de inversión en la comparación con igual período del año pasado.

Resultado fiscal

El déficit fiscal anualizado a abril fue de 4,8% del PIB y alcanzó su peor registro en más de dos décadas. Este miércoles, Astori hizo mención al rojo de las cuentas públicas. “No se puede ignorar que tenemos un tema fiscal desafiante. Uruguay tiene un desequilibrio alto que hay que combatir; combate con el que estamos totalmente comprometidos”, sostuvo.

Agregó que “muchas veces en el debate público el déficit fiscal aparece asociado al gasto y ser olvida que hay otro factor que influye: los ingresos”. Para mejorarlos se pueden recorrer dos caminos, dijo. “Aumentando los impuestos que no lo vamos a hacer o incrementando el nivel de actividad, algo que estamos convirtiendo en nuestro principal desafío”, afirmó.