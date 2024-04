Sin sexo y sin marihuana: así es el estricto régimen de Mike Tyson para volver a pelear a los 58 años

El boxeador Mike Tyson sigue adelante con su rigurosa preparación para la mediática pelea de exhibición que tendrá el próximo 20 de julio contra el influencer y pugilista Jake Paul en Texas.

A los 58 años, Tyson está realizando un exhaustivo entrenamiento del que dio detalles en una entrevista, en la que reveló que dejó las drogas y el sexo.

"Probablemente durante seis semanas no me he drogado ni he tenido relaciones sexuales", dijo a Forbes Life.

Tyson, reconocido fumador de marihuana, señaló que dejó de consumir y de tener relaciones sexuales para llegar en su mejor forma a la pelea que se realizará en el estadio AT&T de Arlington, Texas.

"Estoy viviendo mi vida de manera disciplinada ahora, así que ahora tendré que luchar disciplinadamente", comentó.

El pasado sábado, en otra entrevista para The Damon Elliott Show, había dicho que su abstinencia era de menos tiempo. "Hace dos semanas y media que no fumo. Y no he tenido relaciones sexuales durante dos semanas y media", dijo.

El boxeador ya había señalado en 2018 que dejó de tener relaciones sexuales durante cinco años porque consideraba que eso lo convertiría en un mejor boxeador.

Además, la renuncia al consumo de marihuana también tiene que ver con un aspecto legal de la pelea ante Paul debido a que esa sustancia está prohibida por el Departamento de Licencias y Regulación de Texas, que supervisa los deportes de combate en Texas.

Mike Tyson en Times Square

En ese sentido, podría dar positivo si consumiera marihuana antes del combate.

Gran expectativa por la pelea de Mike Tyson vs Jake Paul

La velada ha generado mucha expectativa entre los fans de Tyson y los seguidores de Paul.

"Todo el mundo, incluso la mayoría de deportistas, están celosos de mí, es de locos”, dijo Tyson días atrás.

“Ni en los mejores tiempos se podía atraer a un millón de personas. No podías vender un estadio. ¿Quién a los 58 podría vender un estadio de 80.000 asientos? ¿Por qué crees que él (Jake Paul) quiere pelear conmigo y no con nadie más?", agregó.

¿Cuándo pelean Mike Tyson vs Jake Paul?

"Tengo muchas ganas de subirme al ring con Jake Paul. Ha crecido mucho como boxeador a lo largo de los años, así que será muy divertido ver lo que la voluntad y la ambición de un 'niño' pueden hacer con la experiencia y la aptitud de un GOAT", dijo Tyson.

Tyson y Paul se enfrentarán el próximo 20 de julio en el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys en Arlington, Texas.

¿Dónde se podrá ver la pelea entre Mike Tyson vs Jake Paul?

Será la primera vez que un combate de boxeo sea retransmitido en directo a través de Netflix.