AUF comunicó que este domingo comienzan los hisopados en los clubes

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) emitió un comunicado en la noche del viernes en el cual explica que desde este domingo 7 de junio comenzará el testeo de los diferentes planteles de Primera y Segunda división del fútbol uruguayo con el fin de dar inicio a la Fase 1 del retorno a los entrenamientos grupales por parte de las distintas instituciones.

Según el comunicado se llevarán a cabo un total de 720 hisopados en 10 días, desde el 7 al 17 de junio y allí están incluidos todos los clubes excepto Defensor Sporting, Wanderers y Montevideo City Torque que ya se lo hicieron por su cuenta como informó Referí, en tanto que tampoco fue tomado en cuenta Nacional, ya que tenía programado con antelación hacérselo a sus jugadores el próximo jueves 11 en su sede.

Estos tests se llevarán a cabo no solo a los futbolistas, sino también a los técnicos, preparadores físicos y funcionarios de cada uno de los clubes.

Según explica la AUF, los mismos se llevarán a cabo en el Estadio Centenario, en el vestuario destinado a los árbitros debajo de la Tribuna América y el personal que lo hará efectivo será de la Asociación Española.

Las instituciones de Primera división se lo realizarán en turnos diarios de dos clubes por jornada, comenzando este domingo con Boston River a la hora 14 y Cerro a las 16.

La AUF informa además que los clubes del interior del país, (Deportivo Maldonado, Plaza Colonia y Cerro Largo), salvo algunas excepciones, "realizarán los tests en sus respectivos departamentos".

El cronograma de los clubes para realizarse los hisopados, quedó de la siguiente manera, con el horario de 14 horas y 16 horas, respectivamente:

Domingo 7: Boston River y Cerro.

Lunes 8: Danubio y Fénix.

Martes 9: Liverpool y Peñarol.

Miércoles 10: Progreso y Rentistas.

Jueves 11: River Plate y Albion.

Viernes 12: Central Español y Cerrito.

Lunes 15: Sud América y Juventud de Las Piedras.

Martes 16: Racing y Rampla Juniors.

Miércoles 17: Villa Española y Villa Teresa.

Objeciones del Ministerio de Salud Pública

El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó algunas objeciones al protocolo de la AUF y se lo devolvió para que hiciera algunas puntualizaciones antes de que fuera homologado.

El vicepresidente de la AUF, Gastón Tealdi, admitió a Referí que esto es así, aunque también informó que los puntos que toca el MSP "son menores".

"El MSP dio el OK, pero mandó el protocolo con alguna sugerencia. Por ejemplo, sugirió el no uso de guantes ni de alfombras sanitarias, que en las etapas 2 y 3 sobre todo, que no sea un testeo obligatorio de todos los jugadores (que lo pedimos nosotros), que pueda hacerse aleatorio y después la reformulación de algún concepto".

Leonardo Carreño

Agregó que "ellos quieren una explicación porque no pretenden tanta rigidez y dejar abierta la fase 4 que es la que indica que el fútbol comenzaría el 1° de agosto. Ellos quieren tener la potestad como para decidirlo y en todo caso, si hay que atrasarlo, que ellos puedan determinarlo".

La intención de la AUF es comenzar el 1° de agosto, pero "si llegado el momento, el MSP quiere otra cosa, no hay problema, lo vamos a aceptar porque nos imaginamos que van a ser criterios objetivos y racionales", indicó Tealdi.

El lunes 8 de junio, la propia AUF remitirá nuevamente al MSP el texto del protocolo corregido con esos ítems que fueron pedidos para que se vote definitivamente.