AUF prohibió a periodista ingreso a locales y torneos que organiza: ¿qué dicen los especialistas en derecho laboral?

En materia de Derecho siempre aparecen las dos bibliotecas, y este tema no es la excepción. El jueves 15 de julio, el periodista Daniel Banchero hizo afirmaciones en una transmisión que, a criterio de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tuvieron la "clara voluntad de dañar la reputación institucional de la AUF, la imagen pública de sus funcionarios y, por tanto, del fútbol en general" y fueron "inadmisibles, alejadas de la ética y fuera de lugar". Por eso, el Comité Ejecutivo de la institución declaró la "no admisión" del periodista a sus centros y a los torneos que organiza. Como consecuencia, Banchero no podrá ejercer parte de su tarea ¿esto cercena el derecho al trabajo y a la libertad de prensa? Los juristas tienen diferentes opiniones.