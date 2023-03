"Si me tengo que mojar, me mojo": el tenso cruce entre Charquero y Banchero por las condiciones de la cancha de Liverpool

El conductor de las previas de Tenfield, Martín Charquero, y el movilero Daniel Banchero se pelearon al aire durante la transmisión del partido que enfrentó a Liverpool y Peñarol en el estadio Belvedere durante la última fecha del torneo Apertura del Campeonato Uruguayo.

El partido se jugó el sábado en la cancha del equipo negriazul durante una jornada de lluvia, que motivó una crítica de Charquero a las instalaciones del estadio destinadas a la prensa. El estadio tiene cabinas de prensa sobre una de sus cabeceras, y un espacio para Tenfield sobre la tribuna oficial, mientras que el resto de los periodistas trabajan a nivel de campo sin cobertura de los vaivenes del clima.

La situación motivó un comentario de Charquero: "Hoy la mayoría de las radios no pueden transmitir por la lluvia". "La verdad es que Liverpool nunca le puso mucha intención para solucionarlo, es algo constante", agregó.

Eso generó la respuesta de Banchero, que desde abajo del toldo de un puesto de merchandising del equipo de Belvedere, reaccionó con molestia. "Bueno, está bien. Yo si me tengo que mojar, me mojo, Martín. Y si tengo que trabajar abajo de la lluvia, me mojo".

A partir de ahí siguió la discusión con los dos periodistas pisándose continuamente. "Los micrófonos no se pueden mojar", explicó Charquero, lo que llevó a Banchero a insistir: "se dejará de transmitir si eso pasa, yo gracias a Dios tengo trabajo y si me tengo que mojar acá o en la cancha del Salus, me mojo como fue toda la vida, y si tengo que trabajar en el Estadio en un palco, lo hago también", aseveró. "El tema de los micrófonos será otro tema".

Charquero le respondió: "Es el mismo tema, no te estoy criticando a vos. Hay un montón de gente que trabaja, pero las condiciones tienen que ser las mejores", mientras su compañero intentaba meter bocado de fondo.

Banchero empezó entonces una defensa del club locatario. "No es problema de Liverpool ni de los equipos que tienen canchas chicas. Si me invitás a tu casa yo voy esté en las condiciones que esté", dijo, antes de referir a las futuras reformas del estadio.

se pico entre charquero y banchero por la cancha de liverpool 😬 pic.twitter.com/dZrsJuiV9m — Garra Highlights (@garrahighlights) March 25, 2023

"Viene un estadio de primera, para 10, 15.000 personas. Tiran todo abajo y hacen todo nuevo, con cabinas, vestuarios de lujo. Todo gracias a los hinchas que hablaron con (el presidente del club, José Luis) Palma, y Palma los entendió y les va a conceder eso", concluyó la discusión.