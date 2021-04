Aumentó la movilidad y volvió a niveles previos a Semana Santa

Por Ramiro Pisabarro y Diego Cayota

"Estaba bajando y pegó un saltito”, advirtió el presidente Luis Lacalle Pou en la conferencia de prensa del miércoles 7 de abril, luego de observar en las gráficas de movilidad del GACH “un dato preocupante” ante la alta circulación del coronavirus en Uruguay. El repunte en la circulación de las personas se mantuvo entre el lunes 5 y el domingo 11 y luego se estabilizó en niveles similares a los registrados antes de la Semana Santa.

Así lo muestran los reportes de movilidad de Google procesados por El Observador, actualizados hasta el miércoles pasado. Para procesar los datos se utilizó el criterio del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos (Guiad), que tiene en cuenta desplazamientos a sitios de ocio y tiendas no esenciales, a lugares de trabajo, y tiempo de permanencia en la vivienda.

El promedio de la movilidad en todo el país en los siete días posteriores a Semana Santa se situó casi al mismo nivel que el registrado en los días previos a la semana de vacaciones, a la que el gobierno apostó para generar un período de baja circulación de la población debido a las vacaciones de los estudiantes y las licencias. En esa semana la movilidad se redujo 20%, según el coordinador del GACH, Rafael Radi, quien aseguró que no era suficiente para un descenso sustantivo de las infecciones diarias.

Si se observa el dato diario a nivel nacional, ya el lunes 5, el primero después de Semana Santa, se igualó la movilidad del miércoles 24 de marzo. Ese día, a la noche, había tenido lugar la conferencia de prensa del gobierno en la que dispuso reforzar el régimen de teletrabajo, cerró gimnasios y retomó el aforo en el transporte interdepartamental, entre otras medidas. Montevideo, considerado un motor de la pandemia, también muestra una pendiente ascendente desde el primer lunes posterior a Semana Santa.

Movilidad y contagios

¿Cuál es el vínculo de la movilidad con la cantidad de contagios de covid-19? Tanto estudios locales como extranjeros establecen que existe una relación entre ambos indicadores, aunque es difícil determinar la incidencia de uno sobre el otro. “La movilidad se asocia con el número de contagios. El análisis muestra que, alineados con la literatura internacional, niveles altos de movilidad se asocian con un crecimiento del P7 (promedio de casos diarios en la última semana móvil), mientras que niveles altos de reducción de movilidad se asocian con una disminución de ese indicador”, sostiene un informe del Guiad publicado el lunes en Twitter.

Los científicos advierten que la movilidad de un día se ve reflejada en los contagios dos semanas después. Este domingo se cumplen 14 días desde el domingo de Resurrección, cuando terminaba una semana en la que se registró una baja de la movilidad (particularmente en Montevideo). Por eso, entre el sábado 10 y el viernes 16 hubo una relativa estabilización de los casos diarios de infección. La semana posterior a Semana Santa comenzaron a repuntar los índices de movilidad, y eso se verá reflejado en los próximos días en el reporte diario de contagios publicado por el Sistema Nacional de Emergencias.

“Entre la movilidad y la tasa de contagios hemos visto que se cumple una relación, con un delay de dos semanas. Hoy en día la tasa de contagios sigue siendo alta. Y después de Turismo volvió a aumentar la movilidad”, dijo la matemática María Inés Fariello, integrante del Guiad y del GACH, el martes en radio Sarandí.

El informe del Guiad publicado el lunes también señala que la movilidad volvió a aumentar luego de Semana Santa, pero advierte la presencia de dos elementos importantes para analizar la evolución del covid-19 de los próximos días que estaban ausentes en Uruguay en otros momentos en que se redujo la movilidad: la campaña de vacunación y la variante P1 del virus, que proviene de Brasil y que es más contagiosa.

El informe concluye que “las medidas que no logran bajar la movilidad lo suficiente no consiguen frenar el aumento de casos”, y agrega que la vacunación no tiene un “efecto inmediato” y que “no alcanza por sí sola” para frenar el avance de la pandemia.

Boletos y taxis se mantienen

Pese al incremento en la movilidad posterior a Semana Santa, la venta de boletos en los ómnibus capitalinos no aumentó. De hecho, se mantuvo en el 35% de las ventas habituales previo a la emergencia sanitaria. La nueva caída en la cantidad de pasajeros a bordo del transporte se produjo al día siguiente de la conferencia de Luis Lacalle Pou del 23 de marzo pasado.

“Cayó y no volvió a subir”, señaló Isabelino Cal, presidente de COME, una de las cuatro compañías de transporte colectivo en Montevideo. En diálogo con El Observador, Cal dijo que las empresas están operando con flotas a un 75% de capacidad, lo que acentúa hasta en 40% la diferencia de la oferta respecto a la demanda. “Si no hay un subsidio que respalde esta situación, no hay empresa que la pueda bancar”, agregó.

Las compañías de transporte urbano están en diálogo con la Intendencia de Montevideo (IMM), que ya el año pasado tomó deuda para constituir un subsidio de US$ 8 millones financiado con un crédito del Banco República. “Nos han prometido que están monitoreando cómo mantener el nivel”, comentó Cal, y añadió que la intención de la comuna es sostener la brecha entre oferta y demanda para evitar el amontonamiento a bordo de los vehículos.

Leonardo Carreño

La venta de boletos se mantiene estable desde antes de Semana Santa

En el caso de los servicios suburbanos, la ocupación de las plazas disponibles en los ómnibus –40 asientos y diez pasajeros parados– permanece en un 48%, informó el coordinador de Área Metropolitana del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Joselo Hernández. Quiere decir que en promedio viajan 24 personas por coche.

El aumento de la movilidad captado por el GACH tampoco se vio reflejado en el sector del taxi, aseguró a El Observador el gerente general de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado. El dirigente señaló que “se mantiene la caída permanente” del sector desde la llegada de Uber en 2015. Dourado indicó que el promedio en pandemia es de 40 mil de viajes mensuales, un nivel que se mantuvo a pesar de que a comienzos de marzo se avizoraba “un mes bueno”, que acabó interrumpido por las medidas de restricción de movilidad.

“Los taxímetros hoy están recaudando entre $ 1.700 y $ 1.800 brutos por turno por día. El salario, según el laudo, son $ 1.450 más un viático de $ 169. Quiere decir que lo que recaudamos no da para pagar el salario de los trabajadores”, dijo el representante de la patronal, quien valoró que la iniciativa del Taxi Salud (que lleva a pasajeros a hisoparse o vacunarse por una tarifa fija) generó “la fidelidad de muchísimos clientes”.

El Observador intentó acceder a los datos del Centro de Gestión de Movilidad (CGM) de la comuna capitalina para conocer el nivel de circulación del tránsito y otras modalidades de desplazamiento, pero el director de Movilidad de la IMM, Pablo Inthamoussu, dispuso de no hacerlos públicos sin autorización. El Observador intentó contactarse con el jerarca pero no obtuvo respuesta.

Nota metodológica

Los reportes de Google se formulan con base en el historial de ubicaciones captado por los dispositivos electrónicos con conexión a internet que lo tengan activado. Estos arrojan cuánto y en dónde se están moviendo las personas y lo clasifica en cinco categorías: residencias, trabajos, comercios y recreación, comercios esenciales, parques y estaciones de transporte. Al comparar los números actuales con aquellos registrados en tiempos sin pandemia se obtiene la variación en la movilidad.

El GACH cuenta además con datos confidenciales que surgen de compañías telefónicas locales, aunque sus científicos aclaran que las cifras siempre coinciden. Para establecer si la movilidad subió o bajó, el Guiad suma los datos de la asistencia de las personas a sus lugares de trabajo con su concurrencia a comercios no esenciales. A ese total que indica cuántos individuos no permanecen en sus casas, le resta la movilidad de las personas en sus lugares de residencia.