Autores del atentado a Cristina Kirchner ya habían intentado asesinarla: los mensajes que encontró la Justicia

La Justicia argentina determinó este lunes que Fernando Sabag Montiel –el autor del intento de magnicidio– y su novia Brenda Uliarte ya habían intentado asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, informó Infobae y confirmó El Observador.

La jueza María Eugenia Capuchetti analizó los mensajes de texto que se enviaron entre ambos, que fueron imputados y están a disposición de la Justicia. La investigación fiscal está a cargo de Carlos Rívolo.

La Justicia puso ahora el foco de la investigación en los movimientos de la "Banda de los copitos", con la que Sabag y Uliarte tenían vínculos. Ambos planificaron asesinar a la vicepresidenta en la zona de su apartamento.

Uno de los mensajes es el que Montiel le envió a su novia, que fue detenida tres días después del intento de magnicidio: “No, no es que se dé cuenta, el tema es qué hay una cámara de C5N, y hay poca gente, y la gente se está yendo, y el momento es ese, ahora ya es tarde, o sea son las 12 y ella salió a esa hora, y era a esa hora, o sea el escenario era con ella porque la habrán seguido. ¿Entendés? Después vamos a ver en la tele a ver qué pasó porque cuando ella se metió, la siguieron y ahí tendría que haber sido”.

En otro tramo del chat, Montiel le escribe a Uliarte: “No, ya se me metió adentro y el escenario del anfiteatro lo sacaron. Le toqué la espalda a Axel Kicillof y se metió en un Toyota Etios y se fue, un quilombo. Ella está arriba pero no creo que salga así que ya fue, dejá, voy para allá, quédate ahí. No traigas nada”.

También hay mensajes de Uliarte que confirman su participación en los intentos, que finalmente fueron abortados: “Tenemos que generar hechos, no protestas”. Otro: “Basta de quedarse puteando. Tenemos que pasar a la acción. Pongamos molotov en la Casa Rosada”.

La jueza comprobó además que Uliarte estaba en grupos de Telegram radicalizados y violentos.