Avión iraní: juez argentino pide a Uruguay información sobre la alerta que recibió

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena pidió a Uruguay información sobre la alerta que las autoridades recibieron acerca del avión venezolano-iraní, informaron a El Observador fuentes judiciales argentinas. A cargo de la causa, investiga las razones por las que se le impidió el acceso al espacio aéreo, el miércoles 8 de junio.

Ese día, tras recibir un llamado del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el ministro de Defensa, Javier García, ordenó denegar el ingreso a Uruguay de la aeronave. Fue a raíz de información de “agencias extranjeras” que alertaron sobre sus sanciones en Estados Unidos y sus posibles vínculos con la fuerza Al Quds.

Uruguay había dado la autorización administrativa al plan de vuelo del avión iraní, pero cuando el gobierno recibió esa información, impidió el acceso.

El ministro García dijo este domingo que tomó él mismo la decisión "a partir de esa información que se dio sobre el momento". "Yo, como ministro de Defensa, (...) ordené en virtud de esa información y los tiempos perentorios de toda la información que no se podía chequear, que retornara, si no había una razón humanitaria, y que no se autorizara el ingreso al espacio aéreo uruguayo", explicó en rueda de prensa.

"Es una información que había recibido el Ministerio del Interior de agencias extranjeras, que se volcaba al Uruguay y, como la jurisdicción es del Ministerio de Defensa, el responsable de tomar esa decisión soy yo", añadió.

El vuelo de Emtrasur llegó al aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires) el pasado lunes 6 de junio a las 15:30 horas.

El martes 7 de junio el transporte presentó a las autoridades argentinas un plan de vuelo con destino en Aeropuerto de Maiquetia de Caracas, Venezuela. Sin embargo, las empresas de combustible Shell e YPF no le permitieron reabastecerse de combustible.

El miércoles 8 de junio, sin el combustible necesario para viajar a Venezuela, se presentó el plan de vuelo para viajar al Aeropuerto de Carrasco de Uruguay, donde el avión fue rechazado y volvió al Aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires. Fue el momento en que se decidió retener los pasaportes de los viajeros.