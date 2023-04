Baby Etchecopar reconoció que pensó en suicidarse cuando falleció su pareja: "Me quedaban dos caminos, la Glock o esperar a que me ayuden"

El conductor argentino Baby Etchecopar admitió que pensó en el suicidio tras la muerte de su pareja y madre sus hijos, Adriana. En conversación con Oscar González Oro en Posdata, el ciclo de entrevistas de El Observador, Baby recordó esos años. "Después de la ida de ella me quedaban dos caminos. O la Glock o esperar a que alguien me ayude".

"Tuve que ser papá y mamá a los reproches", y también explicó lo que le costó volver a juntarse con sus amigos. "Hasta el jueves venís bien pero llega el viernes y 'che ¿qué vas a hacer?, me voy con mi mujer y otra pareja a tal lado, ¿queres venir?'. 'No, olvidate'. O Amigos mios me hacían una comida: ´'Che, hicimos un asado para vos', 'ya voy, ya voy' y yo estaba de pijama en la cama y me llamaban de nuevo y me decían, '¿pero estás viniendo?', 'Estoy yendo, boludo' y me tomaba un Valium y me iba a la cama. Muchas veces dije 'bueno esto se acabó' porque yo a Adriana, la mamá de los chicos, la conocí muy chica y hicimos toda la vida juntos".

Mirá el video: