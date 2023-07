Baja del dólar impulsó suba de las importaciones de bienes de consumo en el primer semestre

La importación de productos de consumo en el primer semestre se vio favorecida por un tipo de cambio que se movió a la baja. Los automóviles y los teléfonos celulares fueron los que más incidieron en el aumento de las compras en el exterior.

Las importaciones generales tuvieron un desempeño positivo en los primeros seis meses de 2023 con un crecimiento interanual de 7%. El comportamiento de un conjunto de artículos de consumo registró prácticamente el mismo aumento (7,2%).

El tipo de cambio fue uno de los aspectos que jugó a favor de las compras externas. El dólar ya había cerrado el año pasado con un descenso de 10,3% y la tendencia continuó en 2023. La moneda estadounidense no paró de bajar en los primeros meses y culminó junio $ 37,408. Eso marcó una caída de 6,64% en el primer semestre. Un valor muy similar al crecimiento de las compras en el exterior.

El mayor ingreso de productos se vio reflejado en la predisposición de los consumidores para adquirirlos, algo que también se observó en el informe de Cuentas Nacionales, elaborado por el Banco Central (BCU) correspondiente al primer trimestre del año (último dato disponible). El gasto de consumo final creció 1,6% respecto a igual trimestre de 2022.

La analista senior y coordinadora del Área de Economía de Equipos Consultores, Soledad Castagna, dijo a El Observador que la predisposición a la compra de electrodomésticos experimentó un crecimiento significativo en lo que va del año. El aumento interanual promedio de los primeros cinco meses fue de 73%.

Getty Images

Equipos de aire acondicionado

“Es importante destacar que esta mejora en la predisposición a la compra de electrodomésticos ha llevado a alcanzar niveles máximos que no se habían observado desde 2015”, dijo Castagna. La intención de compra, agregó, puede atribuirse, en parte, a la evolución del tipo de cambio.

“Dado que el tipo de cambio es una variable decisiva al momento de destinar parte del ingreso a la compra de bienes de este tipo, es probable que las condiciones favorables hayan incentivado a las personas a adquirir electrodomésticos”, explicó.

La economista señaló que de manera similar, la compra de automóviles mostró un aumento importante y alcanzó los mismos niveles de 2015. La suba también puede vincularse con el factor de la baja del dólar.

Castagna resumió que la compra, tanto de electrodomésticos como automóviles, mostró un fuerte impulso en lo que va del año. “Estos desempeños están estrechamente relacionados con el tipo de cambio, que influye en la decisión de los consumidores de destinar parte de sus recursos a la adquisiciones de estos bienes”, indicó.

Los productos

La importación de automóviles cero kilómetro fue por US$ 252,7 con una suba interanual de 17%. El mayor proveedor fue Brasil con US$ 110,8 millones. Desde ese destino llegó el 44% de los vehículos nuevos. Fue seguido por China con US$ 27,6 millones y México con US$ 20,4 millones, según datos aduaneros.

En segundo lugar se ubicaron los teléfonos celulares. Las compras alcanzaron los US$ 183 millones con una suba de 5% respecto al primer semestre de 2022, según datos recabados por el Instituto Uruguay XXI.

Aumentó la importación de celulares

En tercer lugar fue para las heladeras. Las importaciones llegaron a US$ 30,7 millones en los seis primeros meses. China lideró las ventas hacia Uruguay con US$ 11,2 millones. Le siguió México con US$ 5,2 millones y Brasil con US$ 3,9 millones.

Luego estuvieron los televisores. En este caso se importó por un valor de US$ 25,1 millones. Nuevamente China fue el mayor proveedor con US$ 11,3 millones, México con US$ 6,5 millones y Estados Unidos con US$ 3,5 millones.

Los equipos de aire acondicionado también tuvieron un desempeño positivo en el semestre con adquisiciones por US$ 21,5 millones. Fundamentalmente llegaron desde China (US$ 14,9 millones), luego desde las zonas francas de Montevideo y Florida (US$ 3,5 millones) y Corea del Sur con US$ 1,1 millones. El aumento interanual fue de 25,7%.

Además, se importaron lavarropas por US$ 10,7 millones. Las compras provinieron de China (US$ 7,1 millones), Turquía con US$ 1,3 millones y Argentina con US$ 1,2 millones.

Las compras externas de ropa de vestir confeccionadas también tuvieron una variación positiva. En el semestre alcanzaron los US$ 4,4 millones con un crecimiento interanual de 52%. La principal procedencia fue Israel con US$ 1,8, seguido por China con US$ 1,1 millones y Argentina con US$ 334 mil.