"Bajaba el sol y empezaba a temblar": El Reja contó que tuvo ataques de pánico todas las noches y no podía dormir

Uno de los invitados de este viernes en el programa PH: Podemos Hablar que emite Canal 4 fue el cantante Jorge Rodríguez, más y mejor conocido como El Reja. Durante el programa conducido por Gonzalo Cammarota, el intérprete contó su historia con la terapia, y afirmó que asiste hace años a esa instancia, como producto del padecimiento de años de ataques de pánico.

"Empecé a ir a terapia porque tenía ataques de pánico de madrugada. Todas las madrugadas", reveló el cantante. Según El Reja, los ataques empezaron de forma recurrente en 2014, cuando ya estaba en la música y ya contaba con algunos éxitos.

"Si hacía un viaje, en el hotel que me quedara, tenía miedo a dormir. Ya se iba el sol y temblaba. No quería dormir porque si lo hacía me despertaba con ataques de pánico", confesó.

El cantante recordó que al sufrir los ataques "sentía que me iba a morir, me daba taquicardia y me quedaba sin aire".

"Sentía que me iba a morir y no me moría más, es eterno. En un momento decís 'bueno, ya está' y no, tiene para rato", agregó con una risa. "Podían ser cinco minutos, o durarme una hora o dos. No se me iba. Era algo muy psicológico, porque si me dormía ya está, si no, quedaba así todo el día", contó.

El autor de Soltero hasta la tumba contó que esa situación no representaba problemas al momento de dar un show, porque durante la vigilia todo era normal. El problema era por las noches, al momento de ir a la cama.

El Reja contó que había padecido algunos ataques de pánico cuando era más joven, "pero eran una vez cada tanto y no les di importancia", contó.

"Hasta que hago un viaje y me pasa, y ahí me empezó a pasar todos los viajes. Y después cuando volví a Montevideo también me pasó. Y tenía miedo a eso. Me ponía nervioso en cuanto bajaba el sol, era angustiante", relató.

"Me dormía lo más tarde que podía, se me cerraban los ojos y aguantaba despierto hasta que en un momento me dormía solo. Y cuando me despertaba en el medio de la noche era 'ya está, me entrego'", concluyó.