Balneario a balneario: los costos de los alquileres para esta temporada alta

La temporada de verano 2023 está próxima a comenzar, y los alquileres de corta duración para disfrutar de la playa algunos días se comenzaron a movilizar con fuerza durante las últimas semanas.

Según informaron plataformas de búsquedas, los balnearios del este del país —desde Canelones a Rocha— son los más buscados por los usuarios para vacacionar.

“Las búsquedas por alquileres temporales vienen creciendo en los últimos tres meses en Mercado Libre, a un ritmo cercano al 40% de aumento mes a mes”, indicaron desde ese portal. “Esto marca un retorno al comportamiento previo a la pandemia, con picos de búsquedas más cercanos a fin de año”, agregaron.

El ranking de los balnearios más buscados por los usuarios de esta plataformas para veranear en esta temporada son, en los primeros lugares, Punta del Este, Piriápolis y Barra del Chuy. A estos lugares le siguen Atlántida, La Paloma y Punta del Diablo.

“Bastante más abajo en el ranking, pero con una demanda igual de considerable está Villa Serrana en Lavalleja, mientras que los destinos de playas hacia el oeste más buscados son Kiyú en San José y Santa Ana en Colonia”, explicaron desde Mercado Libre.

“En Uruguay se da un escenario particular: la mayor cantidad de oferta se concentra en Maldonado, pero algo menos de la mitad de la demanda está destinada a este departamento”, expresó el gerente de la sección Inmuebles de Mercado Libre para Uruguay y Argentina, Pablo Brener.

Esta situación explica la variedad de precios que concentra ese departamento, agregó el ejecutivo. “Si bien en promedio los precios por noche en los balnearios de Maldonado son más altos, allí podemos encontrar también algunas ecuaciones tamaño-precio más convenientes que en Rocha y Canelones”, amplió Brener sobre la complejidad de ese mercado.

Federico Zerbino, director de Turismo de la Intendencia de Rocha

Mirador de La Paloma

Punta del Este presenta precios en inmuebles que van desde los US$ 60 por noche a los US$ 4.600. La otra ciudad balneario de Maldonado con fuerte presencia de ofertas es Piriápolis, con un menú de precios que va desde los US$ 55 hasta los US$ 567. En InfoCasas, en tanto, estos rangos de precios son iguales para ambas ciudades y van desde US$ 60 hasta US$ 2.500.

En cuanto al departamento de Rocha, los precios para Barra del Chuy desde US$ 40 hasta US$ 170 (Mercado Libre) y de 24 US$ 24 a US$ 220 (InfoCasas). La Paloma presenta un rango de costos por noche que se ubica entre US$ 45 y US$ 260 (Mercado Libre) y de US$ 45 a US$ 1500 (InfoCasas).

En Canelones, Atlántida presenta propuestas que van desde los US$ 48 a los US$ 320 la noche, según datos de Mercado Libre, y desde US$ 27 a US$ 200 en InfoCasas. Parque del Plata, en tanto, tiene propiedades para US$ 36 hasta US$ 183 (Mercado Libre) y desde US$ 33 hasta US$ 167 (InfoCasas).

Por otro lado, también hay propuestas disponibles en Villa Serrana (Lavalleja) desde US$ 23 hasta US$ 200 y en el Balneario Kiyú (San José) desde US$ 37.5 hasta US$ 125 por noche.

Mercado Libre InfoCasas Balneario Costo mínimo por noche (US$) Costo máximo por noche (US$) Costo mínimo por noche (US$) Costo máximo por noche (US$) Punta del Este 60 4600 60 2500 Piriápolis 55 567 60 2500 Barra del Chuy 40 170 24 2200 La Paloma 45 260 45 1500 Punta del Diablo 60 280 20 400 Atlántida 48 320 27 200 Parque del Plata 36 183 33 167 Villa Serrana 23 200 - - Balneario Kiyú 37.5 125 - -

El tipo de propiedad demandada

En casi todos los balnearios, la preferencia (más del 90%) de los usuarios es por el alquiler de casas, y de dos dormitorios, sobre apartamentos.

Sin embargo, en Punta del Este esa relación cambia, y más de la mitad (60%) de las visitas son a avisos de apartamentos. En esta ciudad balnearia también cambia la preferencia por cantidad de dormitorios, ya que las búsquedas de casas y apartamentos de tres dormitorios son casi tantas como las de dos habitaciones.

PABLO PORCIUNCULA / AFP

La iglesia de Cristo Obrero de Atlántida

Lo que se espera para esta temporada

Según los datos obtenidos del portal inmobiliario Casas en el Este, “el ritmo actual de reservas, se estima que el verano 2022-2023 será una temporada de similares características a la anterior, con niveles de ocupación previstos para enero que rondarán el 90%”.

En este sentido, se espera una estadía más corta con un promedio de 10 días, en especial si se toma en cuenta la situación del público argentino, agrega el informe.

De todas maneras, “estas cifras se verán equilibradas con un ritmo de recambio más dinámico, en el que más turistas ingresarán a nuestro país por un lapso más breve de tiempo”, dijo el coordinador de Casas del Este, Oscar Lanzaro.

Sobre el repunte de casos de coronavirus, Lanzaro explicó: “A diferencia del verano pasado, la población uruguaya contará con un alto porcentaje de vacunados, lo que representa una importante ventaja a nivel sanitario y de control sobre la pandemia de covid-19”.

A su vez, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Punta del Este - Maldonado, Javier Sena, manifestó que espera una temporada "mejor que la anterior", pero "un poco por debajo" de lo que fue la de 2018 o 2019. "Va a faltar esa clase media de Argentina que está con dificultades", lamentó, en diálogo con El Observador.

Según indicó, ya está "muy alquilado" en los balnearios La Barra, José Ignacio, Manantiales y Punta Ballena; "lo que es primera línea de la (playa) Mansa y primera línea de la Brava", apuntó. Por el contrario, restan alquilar los apartamentos "de segunda y tercera fila y casas que no tengan piscina", indicó.

En tal sentido, comentó que le recomendó a los socios de la cámara que "le digan a sus clientes que no suban" los precios de sus alquileres, "tratando de mantener cautivo a ese inquilino que vino en los últimos años, dándole el mejor servicio y convencerlos de que vengan el año que viene".