Barcelona perdió y sigue sumando números negativos

A pesar del ingreso de Messi en la segunda parte, el Barcelona perdió 2-0 ante el recién ascendido Granada, que alcanzó la punta de la tabla de la Liga, este sábado en la quinta fecha, en la que el Atlético empató 0-0 ante Celta.

El Granada se impuso con goles de Ramón Azeez, a los dos minutos, y Álvaro Vadillo, a los 66', tras un penal cometido por Arturo Vidal, que tocó la pelota con la mano.

El uruguayo Luis Suárez jugó los 90 minutos y recibió tarjeta amarilla. El uruguayo tuvo tres chances de gol, pero no logró convertir.

El Barcelona sufrió su segunda derrota en cinco partidos, un balance muy negativo, más si se tiene en cuenta que perdió cuatro partidos en las dos temporadas anteriores, las primeras con Ernesto Valverde como entrenador.

AFP

Un gol a los 64 segundos este sábado, un remate al arco en todo el partido, nueve tantos recibidos en cinco fechas y siete puntos ganados de 15 posibles: las cifras sirven para considerar como crisis el momento azulgrana.

El Barcelona es una sombra de lo esperado. No gana un partido fuera de casa desde abril y es incapaz de desarrollar un estilo de juego, con su fichaje estrella Antoine Griezmann fuera de foco.

"Claro que me preocupa, fuera de casa no cosechamos buenos resultados y es síntoma de que no estamos demasiado bien. Fuera de casa no hacemos buenos partidos, dominamos pero no lo traducimos en gol", dijo Valverde. "También es verdad que el rival nos convierte en la primera", añadió.

AFP

Tras lograr un empate sin goles el martes en Alemania, frente a un Borussia Dortmund mucho mejor, el Barcelona quedó contra las cuerdas rápidamente este sábado por un error de Junior Firpo, otro recién llegado. Azeez remató a las mallas un centro desviado por Gerard Piqué.

Sin ideas, el equipo dirigido por Ernesto Valverde tampoco aprovechó las escasas ocasiones que tuvo, a imagen de Suárez (21, 33 y 45+4). Hubo que esperar más de una hora para ver el único tiro entre los tres palos de los azulgranas.

En base a AFP