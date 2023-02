Barrio por barrio: ¿cuánto cuestan los inmuebles en Montevideo?

“La oferta de propiedades en alquiler y venta de Montevideo tuvo un comportamiento dinámico a lo largo del 2022”, indicó el reporte anual sobre el mercado inmobiliario de Mercado Libre.

En este sentido, el análisis determinó que en Montevideo “se puede observar una mayor oferta de venta por sobre la de alquiler, con una relación cercana al 26% para alquiler y 74% para la venta” de inmuebles durante 2022.

El barrio con el metro cuadrado (m2) más caro en 2022 fue Puerto del Buceo, cuyo valor se ubicó en los US$ 4.410, y fue el único que estuvo en la franja de los US$ 4 mil. Le siguió Villa Biarritz con un valor de US$ 3.944 el m2. En tercer lugar quedó Carrasco, que, con un valor de US$ 3.862, se alejó del primer puesto. Punta Carretas y Punta Gorda cerraron el top cinco de la lista que ordena a los barrios capitalinos según el valor del metro cuadrado de sus inmuebles, con US$ 3.808 y US$ 3.658 el metro cuadrado, respectivamente.

El ranking de los 10 barrios más caros según el m2 de sus inmuebles lo completaron Malvín (US$ 3.503), Pocitos Nuevo (US$ 3.473), Buceo (US$ 3.124), Parque Batlle (US$ 2925) y Parque Rodó (US$ 2921).

El promedio del valor del metro cuadrado en Montevideo según las propiedades ofrecidas en la plataforma se ubicó en US$ 2.903. Por debajo de este valor, aunque a mitad de la tabla se ubicaron los barrios La Blanqueada (US$ 2.811 el m2), Cordón (US$ 2.709), Tres Cruces (US$ 2.705), Centro (US$ 2.597) y Aguada (US$ 2.583).

El metro cuadrado del Prado se ubicó en US$ 2.372 y el de Ciudad Vieja en US$ 1.949.

Los cinco barrios con el metro cuadrado más barato de Montevideo fueron Nuevo París (US$ 971), La Teja (US$ 1.016), Cerro (US$ 1.018), Colón (US$ 1.040) y Maroñas (US$ 1.160).

A continuación, los precios barrio por barrio:

Durante el cuarto trimestre del año, las propiedades más buscadas en Montevideo según el reporte del ecommerce fueron las de dos dormitorios —estas búsquedas representaron el 41% del total—; las tipologías de tres dormitorios fueron las segundas más visitadas en el portal inmobiliario (con 28%); las de un dormitorio se posicionaron en tercer lugar (18%). Por último, quedaron las propiedades de cuatro y cinco dormitorios, cercanamente, con 8% y 5% (respectivamente) del total de las búsquedas.

Los 10 barrios que atrajeron más interés fueron (del primero al último) Pocitos, Cordón, Centro, Malvín, La Blanqueada, Buceo, Prado, Punta Carretas y Parque Batlle.

Según datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante el año 2022 se concretaron 50.994 compraventas de inmuebles en Montevideo. Esto significó un 15% más del total de las compraventas de 2021. Los datos del instituto estatal se basan en los inmuebles inscriptos por actos según departamento, que les aporta la Dirección General Impositiva (DGI).