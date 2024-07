Nacional comunicó la lesión que sufrió Ruben Bentancourt que se perderá partidos claves

Peñarol, en cambio, no lo informa fundamentando tal decisión en no darle ventaja de información a sus entrenadores rivales y también a los jugadores oponentes para que no golpeen a sus futbolistas en las zonas afectadas.

Esa situación en Peñarol es permanentemente criticada por hinchas que utilizan redes sociales y algunos jugadores, como Camilo Mayada, han sido duramente criticados por los tiempos de recuperación que transita de lesiones cuya entidad se desconoce.

El entrenador de Peñarol Diego Aguirre declaró el domingo que Mayada "está bárbaro", cuando no fue al banco de suplentes el domingo ante Fénix y se perdió un nuevo partido. Lleva 50 días afuera de las canchas.

Los partidos que se perderá Ruben Bentancourt en Nacional

Bentancourt no estará el domingo ante Boston River en la séptima y última fecha del Torneo Intermedio.

También se perderá la final donde Nacional tiene un pie y medio, aunque puede perder su boleto si cae derrota por Boston River y Danubio se impone a Liverpool.

Peñarol, Defensor Sporting y con menos chances Wanderers son sus potenciales rivales en esa final donde Nacional tiene el camino bastante allanado.

Si hay final clásica no se jugará el miércoles 31 de julio sino el domingo 4 de agosto. Bentancourt no estará.

Pero lo que más complica a Nacional es el primer partido por los octavos de final de la Copa Libertadores, contra São Paulo. Será el 15 de agosto.

En el fútbol suele repetirse que un desgarro sana en 21 días. Para ese partido habrán pasado 26 días desde la lesión.

Sin embargo, una cosa son los plazos de la cicatrización de la herida y otros la vuelta al entrenamiento de un futbolista, su progresión física conforme al aumento de las cargas de los ejercicios y luego la puesta a punto en ritmo tanto en lo físico como en lo futbolístico.

Por eso los plazos suelen ser mayores y rondan el mes para que un jugador pueda volver a las canchas.

Los tricolores ya perdieron hace dos fechas a Gonzalo Carneiro por rotura de ligamentos.

Federico Santander, además, está en Paraguay por una situación personal que afectó a su hijo. Aún no se sabe si volverá a los tricolores para ponerse a las órdenes de Martín Lasarte que por ahora se quedó con el juvenil Gonzalo Petit y el nigeriano Christian Ebere que atraviesa dificultades físicas.