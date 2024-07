Diego Aguirre sobre Camilo Mayada y sus 49 días de ausencia en Peñarol: "Está bárbaro"

Para cuándo espera los refuerzos Diego Aguirre en Peñarol

En conferencia de prensa, Aguirre fue consultado sobre las posibles llegadas de Sebastián Boselli, Felipe Avenatti, Brian Rodríguez y Jaime Báez: "Estamos muy bien con el plantel que tenemos, haber podido mantener los jugadores que estaban es lo más importante. Puede haber alguna incorporación, como es normal en estos períodos, algunos nombres pueden ser, otros no. Algunos nombres que han salido no son nombres que yo he dado. Hay que tener calma. No me voy a referir a ningún nombre hasta que sea una realidad. Por eso hablé de Facundo Batista en su momento. O de Brian porque era alguien especial. Hay que esperar un poquito para ver si esta semana tenemos armado todo el plantel".