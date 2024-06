Los hinchas cuestionan a Camilo Mayada, el club no da información y sus números le juegan en contra

El lateral derecho de Peñarol Camilo Mayada juega menos en los aurinegros que la versión 2023 de Abel Hernández . Desde su llegada al club en agosto de 2023 el ex Danubio y River Plate argentino no ha parado de lesionarse y en los aurinegros hay preocupación para ese sector del campo de juego.

En 2023, Peñarol contrató a Abel Hernández, libre de Atlético San Luis de México.

Cuando estuvo físicamente en condiciones, fue un jugador importante para el equipo.

Pero sus lesiones del tendón de aquiles y los desgarros musculares le permitieron jugar solamente en 26 de los 47 partidos de Peñarol, el año pasado.

Incluso, en una de los tres partidos de definición del Campeonato Uruguayo en que Peñarol enfrentó a Liverpool, Hernández quedó en uno (la primera final, en Belvedere), afuera del banco de suplentes.

Hinchas de Peñarol estallaron contra Camilo Mayada

La situación del jugador llevó a que los propios hinchas del club comenzaran a criticarlo con acidez a través de las redes sociales.

La política de Peñarol de no informar sobre los lesionados, que viene de la era de Jorge Barrera como presidente, y que ahora se redobló con Diego Aguirre como entrenador, está escondiendo información a los rivales sobre los jugadores que el aurinegro tendrá disponible en cada equipo, sobre las posibles formaciones y también sobre los tiempos de recuperación.

Pero como un búmeran, esa misma falta de información genera que los hinchas, sin conocer las situaciones por intermedio del club ni a través de información vertida por periodistas, descarguen su ira contra sus propios jugadores.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/FeFeElOriginal/status/1802749739424784686&partner=&hide_thread=false #Ahora el sábado en el partido contra Progreso se le hará entrega de una camiseta homenaje a Mayada, que lucirá el número 100,por los 100 partidos qué hace que está afuera de la convocatoria pic.twitter.com/xMAudhOUGJ — FefeTheOriginal (@FeFeElOriginal) June 17, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Daryl_Dixon1891/status/1802402423811481723&partner=&hide_thread=false Mayada, 12 partidos jugados (promedio 58 minutos) y 14 partidos no jugados (contando hoy) este semestre. Hizo lo mismo el semestre pasado.



Un criminal. Superó a Abelito. — Daryl Dixon (@Daryl_Dixon1891) June 16, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/pipalibre/status/1802755563715285400&partner=&hide_thread=false No me queda claro si lo de Mayada fue muscular o directamente le pegaron un tiro. — pipa (@pipalibre) June 17, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/bigotitorush/status/1802754447132578243&partner=&hide_thread=false Ponele que con Mayada tenés el problemita de que lo mirás y se lesiona, pero los otros dos a alguien se le ocurrió que eran buenos jugadores de fútbol. — Capucha (@bigotitorush) June 17, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/kytoCAP/status/1802741762483503461&partner=&hide_thread=false Sabemos que la sanidad de Peñarol está completamente al pedo, pero lo de Camilito Mayada YA ES UNA VERGÜENZA https://t.co/5rsB0fEan0 — KyTØ (@kytoCAP) June 17, 2024

La escueta explicación de Diego Aguirre

El entrenador Diego Aguirre, en conferencia de prensa, dijo el domingo tras el empate 1-1 contra Racing: "Pasaron cosas en la semana, en el caso de Mayada estaba lo más bien y el otro día sintió un tema muscular y no pudo estar a disposición".

¿Estaba lo más bien si contra Wanderers no había podido ir ni al banco de suplentes tras jugar contra Fénix 90 minutos?

Los números de Camilo Mayada en Peñarol

Torneo Clausura 2023: 10 partidos jugados sobre 15 de Peñarol

Copa AUF Uruguay 2023: no jugó contra Sud América

Torneo Apertura 2024: 7 partidos jugados sobre 15 de Peñarol

Torneo Intermedio 2024: no jugó los dos partidos

Copa AUF Uruguay 2023 (que se completó este 2024): entró 7 minutos con Liverpool y no jugó contra Montevideo City Torque

Copa Libertadores: 2024: 3 de 6 partidos

Según pudo saber Referí, el jugador sufrió el año pasado un rebelde esguince de rodilla en ocasión del partido contra River Plate, donde marcó su único gol en el club.

Este año se desgarró contra Danubio en un partido fatídico en el que también se desgarró Franco "Cepillo" González y sufrió una lesión muscular Javier Cabrera. Ese cotejo fue el 14 de abril.

El 28 de mayo volvió para enfrentar a Rosario Central, el día que Diego Aguirre había anunciado que "todos" iban a estar a la orden, algo que se cumplió, salvo por Guillermo De Amores que se sabía que arrastraba una importante lesión en el tendón de Aquiles.

En esa ocasión entró a los 58' por Pedro Milans.

El 2 de junio, completó 90 minutos contra Fénix. Pero en el Intermedio quedó afuera del banco contra Wanderers y contra Racing.

Aguirre tiene una política de no arriesgar a jugadores que vienen sentidos, pero su capacidad de liderazgo y su carisma ha generado el convencimiento en sus futbolistas para estar a la orden en encuentros cruciales, a pesar de las lesiones y las dolencias.

Eso logró con el propio Mayada, con Leonardo Sequeira, Javier Méndez, Maximiliano Silvera y Gastón Ramírez en el partido que Peñarol le ganó a Rosario Central en el Campeón del Siglo para clasificar al club a octavos de final de la Copa Libertadores por primera vez desde 2011.

Las lesiones no terminan de permitirle a Mayada afirmarse en el primer equipo de Peñarol que comenzó el 2024 con tres opciones para el puesto: Byron Castillo, el propio Mayada y Pedro Milans.

Hoy el titular es Milans quien volvió a ser el que mostró gran nivel con Alfredo Arias en el primer semestre de 2023 hasta sufrir un fatídico desgarro contra La Luz en el Campus.

Castillo rescindirá su contrato esta semana para ser nuevo jugador de Barcelona de Guayaquil.

Mirá en esta nota qué jugadores Peñarol tiene en sanidad, quiénes vuelven de las suspensiones y quién quedó suspendido para jugar este sábado con Progreso en el Estadio Centenario por la tercera fecha del grupo A del Torneo Intermedio.