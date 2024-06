Diego Aguirre: las evasivas con los lesionados, la falta de liga de Matheus Babi y la "carga" muscular de Washington Aguerre

"La verdad que no me preocupa, falta mucho para diciembre. Lo ideal es ganar todos los partidos. Nos está costando. Para mí hoy el equipo jugó mejor, no te olvides la cantidad de bajas que tuvimos", agregó en la conferencia.

"Tenemos que ganar el próximo partido y luego nos va a venir bien esa semana sin jugar, estamos necesitando un aire. Fue muy dura la primera parte del año. Fue una presión tremenda y nunca podíamos aflojar. Estamos pagando ese esfuerzo. Ganar el próximo partido va a ayudar a que todo esté en su lugar", remarcó el entrenador aurinegro.

"Hoy jugó Nahuel Herrera, juvenil de 19 años y para mí jugó muy bien. Es una proyección del club. Se generaron situaciones. Javier Cabrera hizo un gran partido. Estuvo fuera del equipo por un temita físico y hoy se lo vio bien, pudo hacer un gol. A Pedro Milans lo vi muy bien en el lateral derecho", analizó el DT.

Aguirre sobre Matheus Babi: "En el fútbol hay que ligar un poquito"

Sobre Matheus Babi comentó: "Siempre estamos dando oportunidades, sobre todo porque no estaba Maxi Silvera y nos pareció lo mejor. Tuvo una situación muy clara a los dos minutos. Eso hubiera ayudado mucho al equipo. En el fútbol hay que ligar un poquito. El gol le hubiera dado confianza y un mejor rendimiento. Tuvo cosas buenas y otras no. Tengo que sacar lo mejor de todos los jugadores. Luciano (González) es juvenil, una gran proyección del club; estoy seguro que se van a cansar ver goles de Luciano en el futuro".

"Armamos el equipo con muchas bajas y jugadores suspendidos. Peñarol jugó bien. Podemos jugar mejor pero hubo cosas buenas", agregó.

Las evasivas sobre los lesionados en Peñarol

Cuando le consultaron por todas las bajas que Peñarol tuvo por lesión, Aguirre contestó básicamente con evasivas. El DT redobló la postura institucional generada bajo la presidencia de Jorge Barrera de no dar información sobre los jugadores lesionados.

Sobre Camilo Mayada dijo: "Entiendo la curiosidad. Pasaron cosas en la semana, en el caso de Mayada estaba lo más bien y el otro día sintió un tema muscular y no pudo estar a disposición".

Javier Méndez, desgarrado ante Caracas y que hizo un esfuerzo físico enorme para estar ante Rosario Central pero que ni antes ni después volvió a jugar, según Aguirre "está notable".

"Hoy no pudo jugar por un temita", se limitó a decir. "Maxi Silvera lo mismo. Los jugadores que no estuvieron hoy es porque no estaban disponibles. Hay temas internos. Hay cosas que preferimos manejar con cierta reserva. Entiendo la curiosidad de los periodistas, pero nos manejamos así. En una situación extrema o en caso de jugar una final, hubiera utilizado a alguno más. Contra Rosario Central dije que iban a estar todos y estuvieron. Nadie me preguntó nada, es de ida y vuelta".

Eduardo Darias volvió a quedar al margen. No se explicó su situación.

Lucas Hernández se recupera de una cirugía en la mano y Guillermo De Amores de una lesión en el tendón de aquiles. Ante Racing volvieron Ignacio Sosa y Gastón Ramírez.

Además, como si ese panorama fuera poco, Washington Aguerre, terminó lesionado en el aductor de la pierna izquierda.

"Esperemos que no sea mucho. Sintió una carga en el aductor, tenemos que esperar un par de días. De Amores está ahí, habría que ver exactamente los días", declaró.

Por la mañana, Gonzalo Moratorio, consejero suplente de Peñarol, dijo que a De Amores le quedan tres semanas para volver.

Contra Progreso atajará Randall Rodríguez.

"El desgaste que hicimos en la primera parte del año fue tremendo a nivel físico, futbolístico y mental. A todo nivel. Logramos los dos grandes objetivos que nos propusimos y lo estamos pagando de alguna forma porque el esfuerzo de los jugadores fue tremendo. Con calma tenemos que retomar nuestro mejor nivel y enfocarnos en las grandes cosas que tenemos a partir de julio y agosto intentando sumar la mayor cantidad de puntos en este torneo", declaró la Fiera.

Los refuerzos de Peñarol para el segundo semestre del año

"Falta algún jugador, pero quería mantener la base de este equipo que hizo gran primera mitad de año. ¿Qué mejor refuerzo que se quede Leo (Fernández), Damián García y Guzmán (Rodríguez), que se podían ir? Sumamos a un delantero de mucha experiencia y calidad como Facundo Batista. Algún jugador más va a llegar. Con todos los que tengo, estoy muy contento", dijo el DT.

Consultado sobre Brian Rodríguez, Aguirre pareció mostrarse más escéptico que esperanzado: "No lo sigo demasiado, si viene: notable. Que me avisen si viene o no viene. Estamos trabajando como que no viene. Si viene, bárbaro, lo quiero".