El chiste que Gonzalo Moratorio hizo sobre Byron Castillo en su salida de Peñarol

En la semana, el empresario del futbolista expresó que si un equipo de Brasil compra su ficha, cuyo piso es de € 6 millones, Peñarol lo podría contratar a préstamo desde agosto a fin de año haciéndose cargo del 100% de su salario.

Matías Arezo, no es prioridad por razones económicas

Moratorio reveló que el pasado lunes charló con Matías Arezo en la tercera final que Peñarol disputó por la Liga Uruguaya de Básquetbol contra Aguada.

"Estuve con él en el Palacio Peañrol, ve muy complejo estar en la B en España y también estar jugando poco o ser una segunda opción. Se quedó con un recuerdo imborrable en Peñarol, pero ya vino un jugador que quería el DT, (Facundo) Batista, que fue lo requerido por la gerencia deportiva. Si se tiene que acelerar por Matías, aceleramos. Pero no tenemos caja ilimitada, estamos viendo lo de Brian (Rodríguez). Además, sería un préstamo con costo porque Granada no acepta un tercer préstamo por Arezo sin dinero, y además hacernos cago del salario", declaró Moratorio.

Elogios a la gestión de Ignacio Ruglio por Leonardo Fernández

Moratorio destacó las gestiones que hizo el presidente Ruglio para retener hasta fin de año a Leonardo Fernández.

!Que se reuniera tres veces con la gente de Toluca les hizo ver el real interés que Peñarol tenía en que siguiera el jugador".

El exdelegado del club, dijo que Peñarol le pagará ahora al ex Fénix el 100% del salario y que acordó con Toluca que en caso de avanzar de fases en Copa Libertadores se le irá pagando al club mexicano cargos por el préstamo.

El incierto futuro de Matheus Babi

"Babi es parte del plantel, tiene contrato, se lo ve todas las semanas. Las referencias de Agustín (Canobbio) y las que tomó Diego (Aguirre) eran las de un delantero fuerte, de mucho juego aéreo, joven. Es muy tímido, le puede costar eso. Pero tiene contrato", declaró.

El chiste de Moratorio sobre Byron Castillo

El consejero suplente de Ruglio, declaró que la salida de Byron Castillo "se firmaría esta semana. Ya hay acuerdo verbal".

Consultado sobre si "se equivocaron" con su contratación Moratorio respondió: "No, es un jugador de selección; habría que ver de qué selección". La ocurrencia generó encendidas risas de los panelistas Martín Charquero y Mauro Mas.

Cabe recordar que Castillo fue denunciado por Chile y Perú de ser colombiano de nacimiento y no ecuatoriano. Las denuncias terminaron en sanciones para Ecuador, previo al Mundial de Qatar 2022 y el actual lateral derecho de Peñarol se quedó sin jugar ese certamen.

Castillo no entró en la convocatoria este domingo donde Peñarol empató 1-1 con Racing por la segunda fecha del Torneo Intermedio.

Su mirada sobre Washington Aguerre

"Washi (Aguerre) tiene una personalidad a veces exagerada y desmedida, pero esa impronta que le da a Peñarol, el equipo lo precisa y Diego (Aguirre) lo valora. Es un gran arquero además, le da un toque de personalidad al arco y al resto del equipo. A veces puede desbordarse por lo hincha de Peñarol que es. Se habla mucho con él, aunque a veces es más fuerte que él. Pero es importante valorarlo", dijo.

Moratorio informó que al golero suplente, Guillermo De Amores, le quedan "tres semanas" para volver a atajar.

Luego del partido ante Racing, donde Aguerre terminó lesionado, Aguirre dijo que De Amores está pronto para volver. "Puede faltar afinar la fecha un poco" expresó para no dar tanta certeza.

De todas formas, Randall Rodríguez será seguramente el titular contra Progreso, el próximo sábado.

"Creo que no es el punto que más preocupa al equipo ese puesto; tenemos un arquero que está haciendo un gran campeonato y un excelente suplente", declaró el exdelegado que dijo que Peñarol hará "tres o cuatro refuerzos" de cara al Clausura y los octavos de final de la Copa Libertadores.

Su análisis de Léo Coelho

"Con Coelho estamos conformes, hay mejorado muchísimo, se siente muy importante ahora, tiene contrato. Sé que hubo sondeos desde Brasil, pero no tenemos intención que se vaya y él no está urgido por salir. Si llegan ofertas, se estudiará. Peñarol decide por todos si sale o no sale", expresó.

El zaguero tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2025 y tras afirmarse con muy buenos rendimientos los últimos partidos, este domingo falló en el gol ante Racing.

La renovación de Damián García

Damián García tiene muy encaminada la renovación de su contrato que vence el 31 de diciembre.

Peñarol acordó con el futbolista que no salga en el período de pases en julio. "Lo entendió y no era su intención salir ahora. Esta semana ya se va a firmar, va a tener una mejora sustancial (salarial), a cambio, Peñarol se queda dos años y medio más con su ficha con cláusulas de salidas en cada período de pases, menos en este".

El futuro de Randall Rodríguez

Randall Rodríguez también termina su contrato con Peñarol el 31 de diciembre. "Quiere jugar, hay período de pases de julio, estamos tranquilo con (Kevin) Morgan en caso de que se vaya, pero es ficha de Peñarol y queremos que siga en Peñarol. Si quiere jugar inmediatamente porque sus chances están postergadas por tener uno o dos adelante, estamos abiertos a que sala con opción de compra o con una compra de parte de la ficha", manifestó.

Deploró los hechos de racismo contra Jayson Granger

"Es una situación bastante delicada", dijo Moratorio sobre los cánticos e insultos racistas sufridos por Jayson Granger de parte de la hinchada de Aguada en el marco de las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

"Nos solidarizamos todos, algunas cosas son públicas, él no estaba acostumbrado a esto, pero son cosas que hace 40 años ocurren acá. Ya hay varios partidos con circunstancias que le ha tocado vivir en canchas chicas, ojalá no vuelva a ocurrir. Lo apoyanos ampliamente y esperamos que la rebeldía la logre sacar en la cancha para las próximas finales. Son circunstancias que rechazamos y se están investigando. Pasa siempre, pasa en el mundo como ha pasado con Vinicius Jr. y pasa acá".

Moratorio terminó la entrevista diciendo con una sonrisa que no había hablado de los jueces que lo han enviado al Tribunal de Ética en los últimos tiempos por declaraciones o posteos en redes sociales.

Sin embargo, lo consultaron ahí por la mano de Christian Oliva que Javier Burgos no cobró como penal en las postrimerías del partido que Nacional le ganó el sábado 2-1 a Liverpool en el Gran Parque Central.

"El amigo Yimmy (Álvarez) pensó que ya había terminado y ya se había ido. Capaz que como era el minuto 95 y era la última jugada ya habían apagado los monitores y habían ido a acompañar a los compañeros de la cuarteta arbitral", expresó con sorna.