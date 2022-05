Básquetbol: Peñarol fue sancionado con seis partidos sin público y la quita de dos puntos

El Tribunal de Penas de la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) sancionó con seis cierres de cancha y la pérdida de dos puntos a Peñarol y con la pérdida de un punto a Malvín, tras los incidentes que se registraron al final del quinto partido de cuartos de final entre ambos equipos en la cancha de Larre Borges.

La sanción se hará efectiva en la próxima temporada, por lo que no tiene consecuencias en la definición de la actual Liga Uruguaya.

Según se detalla en el documento del fallo, los árbitros denunciaron que cuando faltaban 4.2 segundos para terminar el partido el presidente de Malvín Sergio Somma, integrantes del banco y allegados de Malvín invadieron la cancha para increpar al jugador aurinegro John Flowers.

Leonardo Carreño John Flowers, de Peñarol

Luego, cuando los jueces intentaron ir al monitor de televisión para repasar lo sucedido, estas personas les impidieron acercarse al monitor y debido a ellos se fueron a los vestuarios y suspendieron el partido por falta de garantías.

Además, denunciaron a los jugadores Fausto y Nicola Pomoli por golpear la puerta e insultarlos.

De acuerdo a las pruebas presentadas en la audiencia, no existieron méritos para sancionar al presidente y los hinchas de Malvín, como tampoco a los jugadores denunciados porque "quienes ingresaron a la cancha no eran parciales de Malvín sino seguridad de ambos clubes, que no contaban con chalecos identificatorios", señala el texto.

Peñarol fue sancionado por violencia de sus parciales y no se presentaron pruebas por un acto de provocación del jugador Flowers hacia la hinchada rival.

LUB Fallo 036 2021 Penarol vs. Malvin. by El Observador on Scribd