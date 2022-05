Peñarol y Malvín definen en quinto partido al tercer semifinalista de la Liga

Peñarol y Malvín juegan su quinto y definitivo partido de la serie de cuartos de final de la Liga Uruguaya de Básquetbol y el ganador se meterá en las semifinales del torneo.

Este lunes se clasificaron, también en quinto partido, Trouville y Biguá que chocarán entre sí en semifinales.

El ganador de esta serie chocará en semifinales con Aguada o Goes, cuya serie está 2-1 para el aguatero. Este martes (hora 21.45) juegan su cuarto partido.

El primer cuarto fue parejo, pero Peñarol se fue tres puntos arriba. Salvador Zanotta anotó siete puntos y el aurinegro acertó 3 de 6 en triples contra 2/7 de Malvín.

En el segundo cuarto, Diego García aportó 8 tantos mientras que John Flowers llegó a 10 con 3 asistencias.

En Malvín, Anthony Hilliard con 12 y Emmitt Holt con 9 cargaron con el goleo.

Dominado en el rebote (17-22), el triple fue el arma clave de Peñarol que acertó 7 de 13 contra un pobre 2 de 10 en el playero.

El partido

Primer cuarto: Peñarol 19-16

Segundo cuarto: Peñarol 40-31

Tercer cuarto:

Final

Mirá las estadísticas completas del partido.

Los playoffs de la Liga

Urupan 2-3 Trouville

1º partido: Urupan 92-84 Trouville

2º partido: Urupan 90-91 Trouville

3º partido: Urupan 73-87 Trouville

4º partido: Urupan 97-84 Trouville

5º partido: Urupan 79-84 Trouville

Biguá 2-3 Olimpia

1º partido: Biguá 84-85 Olimpia

2º partido: Biguá 68-67 Olimpia

3º partido: Biguá 83-77 Olimpia

4º partido: Biguá 77-81 Olimpia

5º partido: Biguá 93-83 Olimpia

Peñarol 2-2 Malvín

1º partido: Peñarol 91-71 Malvín

2º partido: Peñarol 49-71 Malvín

3º partido: Peñarol 71-61 Malvín

4º partido: Peñarol 67-70 Malvín

5º partido: martes 10 de mayo, hora 19.15, Larre Borges

Goes 1-2 Aguada

1º partido: Goes 71-82 Aguada

2º partido: Goes 70-69 Aguada

3º partido: Aguada 85-80 Goes

4º partido: martes 10 de mayo, hora 21.45, Palacio Peñarol