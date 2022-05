Urupan y Trouville definen al primer semifinalista de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Urupan y Trouville juegan en el Palacio Peñarol el quinto y definitivo partido de su serie de playoffs para definir al primer semifinalista de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Urupan, debutante en la Liga, arrancó a todo tren el primer cuarto y se fue arriba 27-17 en el marcador.

Mirá las estadísticas completas del partido.

A segunda hora, 22.15, jugarán su quinto y definitivo partido el campeón Biguá contra el combativo Olimpia.

Los playoffs de la Liga

Urupan 1-2 Trouville

1º partido: Urupan 92-84 Trouville

2º partido: Urupan 90-91 Trouville

3º partido: Urupan 73-87 Trouville

4º partido: Urupan 97-84 Trouville

5º partido: Urupan-Trouville

Biguá 2-1 Olimpia

1º partido: Biguá 84-85 Olimpia

2º partido: Biguá 68-67 Olimpia

3º partido: Biguá 83-77 Olimpia

4º partido: Biguá 77-81 Olimpia

5º partido: Biguá-Olimpia

Peñarol 1-1 Malvín

1º partido: Peñarol 91-71 Malvín

2º partido: Peñarol 49-71 Malvín

3º partido: Peñarol 71-61 Malvín

4º partido: Peñarol 67-70 Malvín

5º partido: martes 10 de mayo, hora 19.15, Larre Borges

Goes 1-1 Aguada

1º partido: Goes 71-82 Aguada

2º partido: Goes 70-69 Aguada

3º partido: viernes 6 de mayo, hora 21.15

4º partido: martes 10 de mayo, hora 21.45, Palacio Peñarol