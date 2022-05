¿Por qué Peñarol no denunció el "apriete" de hinchas? El fiscal Romano lo lamentó y dijo que lo “ata de manos”

El fiscal de Flagrancia de 9º turno, Fernando Romano, lamentó que el Club Atlético Peñarol no presentara denuncia luego del “apriete” que sufrieron sus jugadores en Los Aromos el pasado domingo, cuando un grupo de hinchas llegó a la puerta de la concentración mirasol y realizó pintadas en las paredes, entonó canciones y mantuvo un diálogo con los futbolistas Kevin Dawson y Ramón Arias.

Este lunes el fiscal citó a declarar al presidente de Peñarol Ignacio Ruglio, al intendente de Los Aromos y a los jugadores Dawson y Arias por la visita de los hinchas, quienes manifestaron su disconformidad con el mal momento deportivo que atraviesa el equipo y al mismo tiempo realizaron pintadas ofensivas e insultantes al plantel y a algunos jugadores en particular, como Pablo Ceppelini.

Los citados concurrieron en calidad de testigos a prestar testimonio sobre qué fue lo que sucedió.

El fiscal trabaja en el marco de una investigación para tratar de identificar a las personas y eventualmente ver si alguno merece algún reproche penal por su actitud, informó Javier Benech, vocero de Fiscalía.

Pintadas y pancartas en Los Aromos

Tras los testimonios de los citados, Romano señaló que ninguno de los declarantes reconoció a algunos de los hinchas.

“Ni el presidente ni los jugadores tuvieron reconocimiento de los participes en el hecho. No voy a poner en duda lo que manifestaron ellos, pero es extraño que a 20 participes, yo los llamaría barras, nadie lo conozca”, dijo este martes a 100% Deporte de Sport 890.

“Esto fue organizado, no pudieron haber caído 20 personas de forma casual”, agregó el fiscal, quien busca identificar a hinchas para pasarlos a la lista negra del fútbol.

“No hay cámaras en Los Aromos. Estamos trabajando con las cámaras del Ministerio del Interior para identificar algún vehículo”, señaló.

Pintadas y pancartas en Los Aromos

Romano adelantó que hay tres o cuatro personas identificadas y se busca establecer si hicieron pintadas o participaron de los cánticos, los que fueron “violentos o amenazantes”.

El fiscal agregó que Peñarol no quiere hacer la denuncia del hecho, que para él es un delito de amenaza.

¿Cuál fue el argumento de Peñarol para no denunciar? “Que es un tema menor”, dijo Romano.

Pintadas y pancartas en Los Aromos

Para el fiscal no es un asunto menor. “Yo lo califico como que estamos naturalizando un hecho de violencia que no son normales. Más allá de que el apriete existió siempre”, expresó. “A mi juicio es un tema que no debió dejarse pasar”.

“Si no pretenden hacer la denuncia, a mí me atan de mano”, agregó.

Romano trabaja coordinadamente con la Unidad de Violencia en el Deporte y desde el año pasado ejerce un activo rol en la judicialización de hechos de violencia en torno al deporte.