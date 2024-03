Battaglia recordó su cruce con Almendra en Boca: "Como jugador ganaste todo pero como entrenador sos un..."

Una antigua historia futbolística volvió a tomar relevancia en las últimas horas, ya que Sebastián Battaglia habló sobre aquel cruce que tuvo con Agustín Almendra cuando era técnico de Boca.

En una nota que mantuvo con TYC Sports, afirmó que "las reglas están para cumplirse, sino es cualquier cosa. Cada uno hace lo que quiere. Vos estás en un grupo y sos parte de esto. Y hay una cabeza, un entrenador, y una parte de dirigentes".

De hecho, cuando el periodista le preguntó: “¿Es verdad que te dijo “como jugador ganaste todo pero como entrenador sos un desastre?”, el ex técnico del Xeneize respondió que "lo voy a decir porque no tengo ningún problema", y detalló: "Me dijo esa parte y hay otra parte en la que me dice: ‘Vos ganaste cuatro Libertadores al pedo’. Menos mal...".

"Quizás le comen la cabeza de otro lugar y los confunden. Llegan a un entrenamiento pensando una cosa que quizás el entrenador piensa otra. Si yo lo veo que no está bien o haciendo las cosas bien, tengo que elegir. ¿Sino para qué estás ahí?", agregó.

Luego, sobre su paso por el club presidido por Juan Román Riquelme, donde se quedó con la Copa Argentina y la Copa de la Liga, explicó: "Me ha tocado dirigir y poder clasificar a Boca a la Copa Libertadores, que nos agarró en una etapa difícil cuando nos tocó a agarrar. Pudimos clasificar a esa Copa que es la que me toca jugar a mí, después dejamos al equipo clasificado para la que viene que juega Almirón y llega a la final... Ahora no estar clasificado, a veces uno no valora lo que tiene y se da cuenta cuando no lo tiene más. Y a nosotros nos pasa con esto".

urante su carrera como jugador, el ex mediocampista logró conquistar cuatro Copas Libertadores (2000, 2001, 2003 y 2007), así como también dos títulos de la Copa Intercontinental (2000 y 2003), junto con tres Recopas Sudamericanas (2005, 2006 y 2008) y una Copa Sudamericana (2005), además de varios títulos a nivel local.