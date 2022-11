Bauzá dijo que no ve posible venta de alcohol en estadios "a corto plazo"

El director de la Secretaría Nacional del Deporte (SND), Sebastián Bauzá, dijo que "es muy difícil" volver a vender alcohol en los estadios para los partidos de fútbol "a corto plazo", algo que va en contra de la idea planteada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

"A corto plazo no hay una propuesta como para estudiarla y ver cómo llevarla adelante, para el Campeonato Uruguayo la veo muy difícil", dijo Bauzá en una rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).

A finales de octubre la AUF mostró su disposición a la vuelta del alcohol en los estadios, posibilidad que se prohibió en 2006 en medio de las medidas adoptadas en el marco de la ley para erradicar la violencia en el deporte. “Es una intención", dijo a Referí en ese momento el vicepresidente de AUF, Gastón Tealdi.

No obstante, desde la SND entienden que el contexto actual de violencia lleva a que la idea sea difícil de llevar a cabo. "Creo que no estamos en un momento ideal para pensarlo", indicó Bauzá.

Además, indicó que "la AUF al final desistió de plantearlo por lo menos por este momento". Tealdi dijo este miércoles a El Observador que el tema continúa en estudio, y que "nunca hubo un planteo" formal, sino que se maneja "internamente" en el seno de la AUF y en conversaciones con la SND.

"Es algo que estamos estudiando para cuando sea el momento, hay cuestiones que tenemos que solucionar previamente como la seguridad. Hay que ver que la madurez del sistema sea la adecuada", indicó el vicepresidente.

Posibles ideas y dinero perdido

Bauzá aclaró que "los públicos de la selección son diferentes a los públicos del Campeonato Uruguayo", y no descartó que, "por medio de alguna experiencia", se pueda llegar a aplicar este cambio.

"Habría que tener una aplicación o algo para ir estudiando quién compra bebida alcohólica y con qué límites. Es cómo se está haciendo en otros lugares del mundo, donde sí se vende cerveza sin alcohol, pero la cerveza con alcohol que yo sepa solamente en Brasil", detalló el jerarca.

A pesar de que Tealdi reconoció que "hay una diferenciación en cuanto a los públicos", afirmó que "si vas a implementar un sistema que abarque todos los aspectos no puede ser parcializado, no podés decir 'lo aplico solo para los partidos de la selección'". De todas formas, no descartó que la "gradualidad" podría "ser una opción".

Una de las ideas que pasó por la AUF fue la de imitar el sistema estadounidense, en el que los hinchas deben presentar su cédula a la hora de comprar cerveza y solo lo pueden hacer una vez por partido.

Sin embargo, y a pesar de que sostuvo que la venta de alcohol representaría "un ingreso importante de dinero", Bauzá reafirmó que "es muy difícil hacerlo para los campeonatos de fútbol local".

Según detalló Tealdi en octubre, la AUF se pierde los ingresos de entre US$ 500.000 y US$ 700.000 anuales por la prohibición, al no poder contar con un patrocinador de una marca de cerveza para su venta en estadios.