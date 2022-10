"¿Lo limpiamos ahora?": una persona denunció que lo amenazaron con un arma en el partido Boston River vs Peñarol

El fiscal de Flagrancia Fernando Romano dijo que un hombre denunció haber sido amanzado con un arma mientras estaba en la tribuna de Peñarol durante el partido con Boston River disputado en el Parque Viera el pasado miércoles 12 de octubre. “¿Lo limpiamos ahora?”, dijo que preguntó el hombre con el arma a otro hincha, quien le respondió “no, lo dejamos para después”, relató el fiscal en entrevista con Informativo Sarandí.

El partido fue suspendido a los 87 minutos luego de que Boston River se pusiera en ventaja 2 a 1 con un gol de penal. El juez Leodán González "(dijo) que había un arma de fuego en la tribuna y además que estaban tirando cosas, y en el primer tiempo le tiraron una petaca a Kevin Dawson", señaló el futbolista de Boston River Maximiliano Villa a Fútbol y Sol y Sombra de 1130 AM tras el encuentro en el Prado.

La presencia de esta arma, que según el testigo era de calibre 38, todavía no fue confirmada, indicó Romano.

La seguridad privada contratada por Boston River informó a la Fiscalía sobre el “ingreso de una mochila desde el exterior a la tribuna simil Colombes” del Viera, donde se dieron la mayoría de los incidentes y donde se presume que estaba el arma. “Podría haber ingresado un arma de fuego, una bengala, no sabemos bien qué ingresó”, dijo el fiscal.

El Ministerio Público citó a Leodán González y al comisario Richard Cabral, parte del operativo policial del partido.

Venta de drogas en el clásico

Romano informó que en el último clásico uruguayo entre Nacional y Peñarol, disputado en el Gran Parque Central el domingo 4 de setiembre, se vendieron drogas dentro de la tribuna Scarone, en la que estuvieron los hinchas de Peñarol. “Se ve a través de las cámaras de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) la comercialización de estupefacientes en la entrada del estadio, dentro del estadio”, aseguró el funcionario judicial.

El clásico contó con varios problemas de seguridad antes y durante el transcurso del encuentro: el tejido y los paravalanchas de la tribuna Scarone aparecieron engrasados, Peñarol ingresó una gallina inflable y una bandera con alusión a la muerte de un hincha de Nacional, y hubo lanzamiento de piedras entre las tribunas de ambos equipos.

Romano tomó el caso, por el que fueron condenadas dos personas, una por ingresar la gallina y otra por daños a un local comercial ubicado en la Scarone.

El fiscal detalló que luego del cacheo a los hinchas de Peñarol en el Mercado Modelo realizado por la policía, “en el trayecto” hacia el Parque “subieron parciales”, y ya en el estadio la nueva revisión se hizo “más difícil”.

En ese momento, según Romano, se vieron “imágenes de una bolsa gigantesca donde podrían haber ingresado las bengalas, la bandera del hincha fallecido” y “parte de la gallina” que “no se revisó”.

Además, el funcionario detalló que en el “ingreso de voluntarios a pintar el ingreso de la Scarone”, que tenía “leyendas alusivas a Peñarol”, ocurrido el viernes anterior al clásico y con permiso de la dirigencia de Nacional, “ingresó gente que no tenía que haber ingresado”. “Los nombres Nacional no los pudo proporcionar porque no los sabía”, remarcó.

“He perdido totalmente la pasión”

Romano, quien comenzó a tomar de oficio los casos de violencia en el fútbol en diciembre del año pasado, indicó que es “hincha de Peñarol y socio”, pero afirmó que por el “profesionalismo” con el que trabaja esta situación no le afecta para investigar los casos. “He perdido totalmente la pasión”, reconoció el fiscal de Flagrancia.

El funcionario del Ministerio Público relató que el último partido que fue a ver fue un Peñarol- Cerro Largo disputado en 2021. “Estuve en la Henderson, y vi a gente muy bien vestida con tanta agresividad, tanta violencia. El arquero de Cerro Largo era (Alexander) Domínguez, arquero de Ecuador, afrodescendiente, y los insultos racistas que le inferían eran muy duros. No intervine porque no había ningún funcionario policial, sino era para actuar de oficio”, contó.

Más vallados y cacheos del Ministerio del Interior

Para Romano los controles de seguridad en los partidos de fútbol “no están funcionando como deberían funcionar”. El fiscal cree que debería haber “más vallados” previo al ingreso de los hinchas a los estadios.

Además, entiende que el cacheo previo debería ser realizado por el Ministerio del Interior. “En partidos que no son de alto riesgo el cacheo lo hace la empresa de seguridad privada”, explicó el funcionario, quien criticó que cuando una persona “pasa la paleta” puede ingresar armas u otros elementos “en otras partes”.

A pesar del aumento de la violencia en el fútbol, Romano afirmó que “con la policía en los espectáculos se han generado problemas importantes”. Sí es partidario a que la AUF “tiene que profundizar en sanciones muchísimo más duras” en la lista de impedidos a los espectáculos deportivos, conocida como la “lista negra”.

También sostuvo que debería haber “un artículo específico” que permita “imputar” los delitos de odio ocurridos en las canchas, como las banderas que refieren a muertes de hinchas. Entre ellos, manejaron la posibilidad de amplificar el delito de “incitación al odio” para que incluya “casos de este tipo”, puntualizó Romano.

Los otros casos que investiga Romano

Además del clásico y el partido entre Boston River y Peñarol, Romano continúa con la investigación del partido por Copa Libertadores entre Peñarol y Colón, disputado el 25 de mayo en el Campeón del Siglo.

El fiscal relató que por ese partido ingresaron a 20 personas en la lista de impedidos por los incidentes ocurridos entre las parcialidades de ambos equipos, que obligaron a detener el partido por varios minutos, y entre ellos diez fueron procesados y siete condenados. Sin embargo, todavía investigan a nueve personas, y a cinco de ellas "no se le ven los rostros".

El integrante del Ministerio Público también investiga los incidentes ocurridos en el partido del 20 de agosto entre Fénix y River Plate por el Torneo Clausura, disputado en el Parque Capurro. Allí varios hinchas de Fénix que estaban fuera del recinto dañaron varios autos de la parcialidad de River.

Romano tampoco abandonó el caso de amenazas contra los jugadores de Villa Española, luego de la intervención del Ministerio de Educación a ese club dictaminada en junio de este año. No obstante, "los jugadores no quisieron formular la denuncia, sienten temor y temor fundado, la mayoría viven en el barrio", se lamentó el fiscal.