BCU compra US$ 60 millones en tres días para que el dólar siga arriba de $ 37

El dólar subió levemente este martes por segundo día consecutivo en el mercado local ayudado por nuevas compras millonarias del Banco Central (BCU). La divisa se negoció con un mínimo aumento de 0,06% a $ 37,414 en el promedio mayorista durante una jornada que tuvo operaciones por un total de US$ 47,9 millones a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa).

La autoridad monetaria fue protagonista y realizó compras por US$ 28,7 millones para dar soporte. Con ello se completaron tres sesiones consecutivas en las que el BCU interviene en el mercado spot. En lo que va de enero ya había comprado US$ 14,5 millones el día 17 y US$ 16,4 millones el día 20. La variación en las primeras tres semanas de 2020 es de 0,14%.

En la recta final de 2019 el BCU ya había comprado dólares para evitar que la cotización siguiera perdiendo pie frente al peso uruguayo y cayera por debajo de los $ 37 en el mercado mayorista.

Una fuente del mercado dijo a El Observador que en el arranque de año la postura de la autoridad monetaria sigue siendo la de “mandar señales claras” cuando el tipo de cambio insinúa un cambio de dirección que lo puede hacer perder posiciones respecto a los niveles actuales. También remarcó la relativa calma al otro lado del charco como un elemento que juega en los últimos días.

De todas maneras, en el corto y mediano plazo los pronósticos apuntan a que la divisa siga fortaleciéndose pese a la pausa observada en los últimos días. La última encuesta de Expectativas Económicas del BCU publicada el lunes 20 de enero sitúa al tipo de cambio en $ 41,30 para el cierre de 2020, y en la franja de $ 44,4 en un horizonte de 24 meses, según la mediana de las respuestas. En esta consulta participaron Equipos Mori, Integración Afap, Iecon, Itaú y Santander.

En la pizarra del Brou el dólar se negociaba este martes a $ 36,65 para la compra y $ 38,15 para la venta. En las pantallas de los cambios privados la moneda se vendía a $ 38, 3.

A nivel regional fue una jornada de calma sin grandes sobresaltos en los mercados cambiarios. En Argentina, el billete verde se mantuvo sin cambios en 63 pesos en las pantallas del Banco Nación, valor que con el impuesto solidario se ubica en 81,9 pesos. El dólar blue se vendía a 76,5 pesos con un descenso de 1%.

En la jornada el gobierno encabezado por Alberto Fernández informó que enviará al Congreso un proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda pública.

Las primeras reacciones del mercado fueron de una baja de 2% para los bonos en dólares ante un clima que se percibe desfavorable para estos papeles por un cambio de condiciones de intereses, plazos y/o quita de capital. Mientras, los títulos en pesos trepaban 5% por confianza a que continuará la estrategia de “roll over” implementada en las últimas semanas que aumentaría las probabilidades de pago.

En Brasil el dólar subía 0,45% y se negociaba a 4,2060 reales por unidad.

Expectativas por China

Y a nivel global el yuan se depreció el martes y el yen -considerado una moneda de refugio- avanzó mientras la propagación de un virus en China provocaba un súbito brote de aversión al riesgo y agitaba los mercados mundiales. La cifra de muertos por el brote de un nuevo coronavirus se elevó a seis, después de que las autoridades reportaron un fuerte aumento de casos en momentos en que cientos de millones de personas viajan dentro de Asia para las celebraciones por el Año Nuevo Lunar.

Las acciones mundiales cayeron mientras el brote traía de vuelta el recuerdo del síndrome respiratorio agudo y severo, otro coronavirus que surgió en China en 2002-2003.

(Con información de agencias)