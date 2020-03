BCU vendió reservas por US$ 17,3 millones para suavizar suba del dólar

El dólar volvió a subir en el arranque de semana en Uruguay, durante una jornada marcada por la incertidumbre global. La expansión del coronavirus, la guerra desatada por Araba Saudita en los mercados petroleros y el temor a una recesión económica desataron un lunes agitado y complejo en los mercados financieros de todo el mundo.

En la plaza local, el dólar se negoció este lunes con una suba de 3,74 % y operaciones a $ 43,199 en el promedio interbancario. Fue la mayor suba diaria desde mediados de junio de 2010 (3,6%).

La última transacción del día se realizó a $ 42,95 a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa)

Al igual que el viernes pasado, el Banco Central (BCU) volvió a entrar en acción y vendió reservas por US$ 17,3 millones para suavizar la suba, sobre una operativa total de US$ 58,9 millones. La anterior intervención en el spot había sido por solo US$ 5,5 millones.

En la pizarra del Banco República el dólar cotizaba en la pizarra al público a $ 41,75 para la compra y $ 43,45 para la venta, tras tocar los $ 46 a media mañana. Por su parte, en los cambios privados la divisa se ofrecía en la franja de $ 44 para la venta a última hora de este lunes.

A nivel regional, en Argentina el dólar trepaba 0,08%% a 62,53 pesos con ventas del Banco Central (BCRA) por unos US$ 100 millones. En Brasil la divisa se negociaba con una suba de 2,64% a 47489 reales por unidad.