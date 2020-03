MGAP destinará US$ 8 millones a atender a 5.400 productores afectados por sequía

Como se adelantó este domingo, el Poder Ejecutivo resolvió declarar la emergencia agropecuaria por la sequía que viven cinco departamentos, particularmente al sur del país.

El subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ignacio Buffa, dijo este lunes en conferencia de prensa que la situación de déficit hídrico se ha ido agudizando, por lo que en las próximas horas se firmará la emergencia para aproximadamente unas 800 mil hectáreas. Los departamentos afectados son Montevideo, Canelones, parte de Lavalleja, San José y Maldonado.

Buffa explicó que dentro de esa área, al traducirse a superficie productiva –sacando centros poblados y carreteras- implican alrededor de unas 500 mil hectáreas y la asistencia estará dirigida a unos 5.400 productores.

“El foco de esta emergencia va a estar sobre todo en los productores familiares, que es un grupo que se ha priorizado en el aterrizaje de políticas públicas. También se va a ampliar un poco esa definición para atender los pequeños productores que son los que están pasando situaciones más complicadas”, explicó Buffa.

La ley que creó al Fondo Agropecuario de Emergencia (n° 18.362) indica que una emergencia agropecuaria es aquella "derivada de eventos climáticos, sanitarios o fitosanitarios extremos que afecten decisivamente la viabilidad de los productores de una región o rubro".La medida abarcará a los productores lecheros, agrícolas y granjeros. Para asistir a los productores afectados por estas circunstancias adversas existe el Fondo Agropecuario de Emergencia, que es administrado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

El jerarca detalló que el fondo de emergencia agropecuaria que proviene de Rentas Generales equivale a unos US$ 8 millones que serán destinados a medidas de apoyo al productor “asociadas más que nada a aspectos crediticios”.

“La realidad es muy compleja porque hay sistemas agropecuarios que no necesitan solo ración (sí en el caso de ganaderos y lecheros), necesitan de otros tipos de soluciones. Estamos trabajando en articular de una manera un poco más amplia esas ayudas a los productores. Nosotros no creemos ser más inteligente que los productores para definir qué medidas hay que aplicar en cada uno de los sistemas productivos, por lo tanto se van a priorizar ayudas directas en dinero para que se traduzcan de manera particular para cada situación”, dijo Buffa.

Sin embargo, se aclaró que se tendrá en cuenta el endeudamiento que puedan tener algunos productores por anteriores usos del Fondo, para lo que subsecretario pidió “se acerquen a las oficinas del ministerio a regularizar sus situaciones”.

Con respecto a la fuerte suba del dólar durante los últimos días (11% en 2020 y 26% en el último año), Buffa dijo que evidentemente “el tipo de cambio es una variable que hace a la competitividad” del sector, pero no es la única.

En este sentido, el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, dijo este lunes a radio Monte Carlo que la depreciación del peso “ayuda al sector exportador” y que se trata de una solución que no se esperaba pero sí se ansiaba.

En tanto, ante la brusca caída sufrida cercana al 30% del precio del petróleo este domingo, Uriarte expresó que eso implicará una ayuda en el posible ajuste del precio del combustible”.

“Capaz que zafamos”, expresó en relación al anuncio en ajustes de las tarifas que dará a conocer el gobierno este miércoles.