BCU volvió a vender en el cierre de semana para suavizar suba del dólar

El dólar completó tres semanas consecutivas al alza en el mercado local. La divisa se negoció este viernes a $ 37,49 en el promedio mayorista y terminó 0,19% arriba en comparación al viernes pasado. Fue una jornada mayormente de calma en Argentina, mientras en Brasil los mercados reaccionaban de manera negativa tras la excarcelación del expresidente Lula da Silva.

En Uruguay, luego de 8 sesiones consecutivas en las que se mantuvo al margen, la novedad estuvo dada esta jornada por la vuelta al ruedo del Banco Central (BCU). La autoridad monetaria vendió US$ 11,8 millones sobre un total operado de US$ 21,8 millones para suavizar la suba del tipo de cambio

En la pizarra del Banco República (BROU), el dólar avanzó tres centésimos este viernes a $ 36,73 para la compra y $ 38,23 para la venta. En la pizarra de los cambios privados el dólar se ofrecía para la venta en la franja de $ 38,45.

El efecto Lula

A nivel regional, en Brasil fue un día movido en la que el dólar se disparó 1,8% y se negociaba a 4,168 reales por unidad tras conocerse la liberación del expresidente Lula, según el diario Folha. En tanto la bolsa de Brasil caía 1,88%, en lo que fue una reacción desfavorable de los mercados que interpretaron la noticia como un elemento de inestabilidad para la administración que encabeza el presidente Jair Bolsonaro.

Por su parte, en Argentina el dólar mayorista retrocedió 10 centavos hasta los 59,50 pesos argentinos, una baja semanal de 25 centavos. La caída no fue mayor gracias a que el precio fue sostenido por ventas de bancos oficiales, en especial el Banco Nación (BNA), en cuyas pantallas el billete finalizó sin cambios a 63 pesos. En la rueda el Banco Central (BCRA) compró alrededor de US$ 330 millones, con lo que las compras suman US$ 1.000 millones desde las elecciones presidenciales a hoy.

Y el dólar blue se recuperó sobre el final de la rueda del viernes, luego de haber operado en la mayoría del día casi a la par del promedio oficial que realiza entre bancos el BCRA, lo que había anulado casi la brecha entre ambas cotizaciones. Sin embargo, el billete que se vende en el mercado paralelo se recalentó en la media hora final, sumó 1,25 pesos y terminó la semana en los 64,75 pesos.

