Beatriz Argimón dijo que "va a ser una posibilidad" su candidatura a presidenta en 2024: "Lo vamos a evaluar"

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, dijo este lunes que "va a ser una posibilidad" ser candidata a la presidencia en 2024.

"Va a ser una posibilidad y lo vamos a evaluar entre todos luego de recorrer el país", agregó en el lanzamiento de las bases programáticas de la corriente Futuro Nacional.

"Me honra y emociona que piensen en mí como posible precandidata, es marcar la diferencia. Voy a contestar con franqueza: estoy convencida que las candidaturas nacen de la gente, se acabó eso de que a dedo se digiten, tenemos que salir todo el año que viene a escuchar. Una candidatura se construye escuchando", señaló.

La declaración de Argimón se dio luego de una pregunta de Wilson Ferreira Sfeir, nieto de Wilson Ferreira, quien la interrogó sobre si estaba dispuesta a ser candidata si se lo pedían.

Argimón dijo que la corriente Futuro Nacional "llegó para quedarse" y "comparecer electoralmente".

"Tenemos mucho para aportar, lo demás no lo descarto, como no he rehusado nunca a los desafíos que me plantean", dijo.

En conferencia de prensa agregó que aprendió a "no cerrar ninguna opción". "Esto es la construcción de un sector diferente porque quiero fortalecer un partido en el siglo XXI al que pertenezco desde siempre". A su vez, aclaró que antes de la candidatura, está primero la "construccíon" y que implica abrir un centro de estudios para los técnicos del sector para que se hagan propuestas y recorrer el país. para que Futuro Nacional tenga expresión en todos los departamentos.