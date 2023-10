Belén Fernández, una mujer en medio de la tensión reglamentaria y política del mundo AUF

Detrás de los flashes, de las voces más buscadas en un conflicto que paralizó al fútbol uruguayo durante un mes y para el cual aún no se encontró una solución de fondo, muchos actores silenciosos trabajaron largas horas, en forma honoraria, para buscar acuerdos entre los clubes y la Mutual de Futbolistas Profesionales. Uno de esos actores es actriz. Se llama Belén Fernández, es abogada especializada en derecho deportivo, tiene 27 años y es delegada de una sociedad anónima deportiva, Oriental de La Paz.

Integrante de la Comisión de reforma del Estatuto del Futbolista Profesional designada en abril de este año, luego de que la primera comisión integrada por José Luis Palma, Juan Mailhos y Juan Antonio Rodríguez no lograra grandes avances, Fernández charló con Referí sobre todo lo trabajado y su incursión en el particular mundo de la Asociación Uruguaya de Fútbol AUF).

¿Cómo fue elegida para integrar la Comisión de reforma del Estatuto del Futbolista Profesional?

El día que que se formó la segunda Comisión, el 24 de abril, cuando se votó por unanimidad no aceptar el primer borrador de Estatuto que había hecho la primera Comisión, ahí mismo se decidió formar una segunda que fuera más representativa de todo el ecosistema de clubes, ya que inicialmente solo estaba integrada por tres clubes de Primera División. En abril quedó conformada con representantes de clubes de Primera, Segunda, asociaciones civiles y sociedades anónimas deportivas. Se buscaron perfiles técnico, yo soy abogada, también está Sofía (Pereyra) que es abogada, de Atenas, Francisco García Arnabal de Danubio, Santiago Durán de Deportivo Maldonado, Juan Mailhos de Nacional. Y también quedaron dirigentes con mucha experiencia como por ejemplo Palma. Y así conformamos una comisión que es muy heterogénea y que trabajó muy bien desde abril a la fecha.

¿Cuántas reuniones tuvieron?

Unas cuantas, no sabría decirte el número exacto porque al principio nos reunimos entre nosotros como para tomar el borrador y empezar a ver qué queríamos cambiar nosotros y también trazar una ruta de trabajo que fue dividir el Estatuto en tres niveles para separar lo fácilmente negociable, lo más o menos y lo más complejo. La Mutual había puesto un plazo que era como por agosto que se fue extendiendo y ahí comenzaron las reuniones con la Mutual de dos veces por semana donde también se trabajó mucho y muy bien.

Después de todo lo que se habló en los días previos al paro y posteriores al mismo, ¿cuántos puntos realmente quedaban por aprobarse?

Eran varios del nivel 3, entre ellos obviamente el salario mínimo de los jugadores de Segunda. Después también estaba en discusión el tema de agregar una cláusula para que sea a texto expreso que el Estatuto se aplica solo al fútbol 11 masculino. Estaba el tema de la cláusula de lesiones, donde también teníamos puntos que no estaban tan encontrados con la Mutual. No eran tantos, pero eran algunos temas que iban a llevar bastante discusión y que íbamos a tener que trabajar la manera de encontrar en punto medio.

¿Cuándo sintió que se fracturó la Comisión que por un lado tiene representantes de la Unión de Clubes y por otro de las sociedades anónimas deportivas como es su caso?

Yo ahí separo un poco los temas más políticos que se siguen en otras esferas de lo que realmente estábamos mandatados los delegados que formamos parte de la Comisión. Cuando se empezaron a entreverar temas políticos, que se escapaban de la esfera de lo que discutíamos dentro de la Comisión tanto para un lado como para el otro, se contaminó y eso produjo que esa armonía que había en la negociación se rompiera. Eso pasó después del paro donde hubo una postura marcada para un lado y para el otro. En medio, además, estuvo esa famosa reunión en la AUF que fue muy tensa.

¿Qué posición adoptó usted en medio de ese enfrentamiento en la Comisión?

Los temas políticos me escapan porque mi participación en la Comisión era para aportar desde el punto de vista técnico que fue lo que hicimos y no del tema político que viene de larga data. Para eso hay agentes y actores que lo manejan mucho mejor.

¿Cuándo se retome la negociación con la Mutual, se hará con el último borrador que había antes de decretarse el paro o a partir de la última propuesta que hizo la Unión de Clubes y que causó tanto rechazo en la Mutual?

Creo que ahí tendríamos que sentarnos con la Mutual y dirimir. Nosotros tenemos que ver qué consideramos que está consensuado ya en el Estatuto y que no. Tendríamos que sentarnos todos en la mesa de nuevo y ver qué se podría llegar a renegociar sobre el borrador que se presentó en el Consejo del Fútbol Profesional. Nosotros vamos a armar un documento que luego va a votación y ahí prima la voluntad de los clubes. No tenemos mucha más injerencia que presentar un documento.

¿Quiénes fueron los interlocutores de la Mutual?

Diego Scotti, Mitchell Duarte, Sergio Pérez y los abogados se iban alternando pero al final iban los dos, Florencia (Chirico) y Martín (Amorelli).

¿Qué le pareció la propuesta de Ignacio Alonso para zanjar el conflicto?

Fue una solución para un tema que es apremiante. Claramente cualquier persona que vea el salario que percibe un jugador de fútbol de Segunda División Profesional se da cuenta que están sumamente sumergidos como también es una realidad que los clubes tienen muchas urgencias económicas. O sea, no era una cuestión de no querer sino que era que realmente no se podía. Entonces, con esta ayuda transitoria hasta diciembre del 2025 se puede encontrar una solución tanto para aliviar a los clubes como para darle el aumento que los jugadores se merecen. También el aumento mensual de los subsidios que se va a incorporar al Estatuto y que era un tema del que ya se venía charlando para modificar el artículo 21 que es extender de cuatro a ocho meses los subsidios en la B y de tres a seis en Primera.

Aprobado ya el aumento salarial por parte de los clubes, ¿cuál considera que es el punto más complejo para negociar, el seguro de lesiones?

Si, ahí estamos evaluando propuestas de aseguradoras para analizar una póliza. Tenemos que sentarnos realmente con la Mutual para revisar el actual sistema porque hay algunos casos particulares que para los clubes es realmente gravoso. Entiendo que el jugador, obviamente, una vez que no puede practicar más el deporte merece ser atendido en sus necesidades económicas, pero también es una realidad bastante gravosa para los clubes, entonces yo creo que ahí habría que negociar bien y ver algún agente externo a los clubes. Ese punto quedó congelado ahí en el tiempo porque pasó todo el tema del paro.

Los clubes proponen un sistema de franjas, ¿se los lleva la Mutual?

Los clubes en realidad lo que pretenden es un sistema de franjas que sea más escalonado a medida que se va acercando una determinada edad del jugador posterior y que a partir de los 35 años lo que el club deba pagarle como subsidio sea menos. La Mutual lo que pretendía era que se escalonara, pero no tanto y conservar más el sistema actual que no está escalonado para nada, donde no hay ningún tipo de división. Hoy si un jugador se lesiona a los 20 o a los 35 es lo mismo, el club tiene que pagar la misma cantidad de años. Los clubes ahí decimos que en caso de jugadores más experientes hay mayores chances de lesionarse y muchas veces hay jugadores veteranos que están de vuelta y por ende a veces son los salarios más altos, porque ya hicieron una carrera en otro lado, porque tienen un nombre, un prestigio y son salarios más altos, lo cual repercute obviamente en que va a ser muy oneroso el posible subsidio que debe pegarle el club. Teniendo en cuenta la realidad que es esa de escalonar un poco más para darle un poco más de aire a los clubes.

¿Y la cantidad de extranjeros?

Actualmente tenemos un sistema que es de seis extranjeros en el plantel y tres en cancha .Creo que particularmente es un sistema un poco raro porque es peligroso por el tema de las alineaciones indebidas donde hay que estar muy atento para no cometer errores. Los clubes piden que si pueden contratar a seis puedan jugar los seis porque les están pagando un salario. La Mutual en su última propuesta pidió cuatro y cuatro, porque obviamente defienden la fuente laboral del jugador uruguayo. Ahí los clubes decimos que nos están bajando dos, pero creo que es un punto sumamente negociable.

¿Cómo se metió en el mundo AUF?

En el mundo del fútbol, por así decirlo, me metí cuando arranqué a trabajar con Horacio González Mullin en 2020. Me recibí de abogada en 2018, justo al final de la carrera descubrí que existía el Derecho Deportivo. Siempre me ha gustado el fútbol y el deporte, entonces cursé esa materia opcional ya como egresada. Me iba solamente a hacer esa materia todos los días desde Las Piedras, donde vivo. Me encantó la materia y mis profesores eran Gabriel Baum y Francisco García Arnaval, el delegado de Danubio, que fue quien me ayudó primero a entrar en un club que fue Juventud donde estuve un tiempo como delegada haciendo mis primeras armas en 2019. Al otro año me anoté en el curso de Horacio en la Católica y ahí fue que lo conocí y también como Francisco creo que vio que me entusiasmaba el tema y un día me invitó a trabajar con él y bueno desde ahí es que estoy en el estudio de Horacio. Este año me vinculé con Oriental de La Paz que son clientes del estudio y me invitaron a trabajar con ellos como delegada lo que me interesó para conocer esta cara del fútbol en una sociedad anónima deportiva.

¿Cómo es para una mujer meterse en el mundo AUF donde la presencia masculina es porcentualmente tan amplia?

Si uno entra al Congreso de la AUF o una reunión de Consejo no llegamos a ser cinco las mujeres e históricamente son pocas las que han tenido un lugar de acción y presencia activa. Esa es la realidad, es un ambiente yo creo que a veces un poco machista. Sí, esa es la realidad como lo son otros ambientes de trabajo donde siempre la mujer tiene que revolverse para poder entrar. A mí, la verdad, es que con mis pares varones me llevo bien con todos. He tenido una buena recepción, tanto de la gente de la sads como de las asociaciones civiles. A mí no me gusta decir que hay dos bandos, porque en realidad son todos clubes que quieren el bien del fútbol uruguayo, con distintas miradas, y que transitan los mismos problemas. También en el Consejo de Liga de Segunda, en la Comisión del Estatuto y con la Mutual, ahí por un tema hasta generacional, también me llevo muy bien. Yo creo que hay cosas que están naturalizadas y que yo elijo obviarlas.

¿Cómo cuáles?

Y algún comentario o algún chiste que están naturalizados como que se pueden hacer. Me pasó de estar reuniones, que son toda gente 20 años más grande que yo, todos hombres y escuchar comentarios no referidos a mí, y tal vez sin pensarlos porque están acostumbrados, y que digan 'a las mujeres ya no se les puede decir nada'. ¡Y no! ¡No se les tiene que decir nada! ¿A vos quién te dice algo, entendés? Bienvenido al siglo XXI. A veces se tiran ese tipo de comentarios genéricos sobre las mujeres y yo estoy ahí. O también comentarios despectivos hacia el fútbol femenino. Yo soy muy defensora del fútbol femenino y en todo lo que pueda ayudar siempre estaré dispuesta a dar una mano. Yo juego en la Liga Universitaria y cuando hablan del fútbol femenino siento que me comprendan las generales de la ley, por más de que yo no me siento una jugadora profesional porque no lo soy, pero conozco jugadores que juegan profesionalmente en clubes, que juegan en la selección, que tienen su trabajo, su familia, que se dividen el tiempo y no sé cómo hacen, que se cuidan dentro de lo que pueden con la alimentación, que se cuidan dentro de lo que pueden con la actividad física y que tienen que trabajar un montón de horas. Entonces, con ese nivel de dedicación, si alguien dice algún comentario negativo del fútbol femenino es como que me indigna.

¿Tiene mucho que aportar la mujer en el mundo AUF?

Yo creo que sí. la gente que está hoy en día es muy muy valiosa. Está Andrea Lanfranco a quien conozco y con la que he tenido muy lindas charlas. Dentro de los clubes también hay un montón de mujeres muy capaces. Y también creo que hay nuevas generaciones que van entrando a las que les es más natural compartir espacios con mujeres. Mirá, yo hoy en día no tengo una carga familiar por ejemplo y un Congreso de la AUF puede llevar horas y horas. Entonces si tenés hijos ya se empieza a complicar un poco más. Porque claro, son ámbitos como la política, que están diseñados los varones que delegan en la mujer las cargas familiares y por eso se pueden extender muchísimas horas y hay sobremesas y hay charlas. En ese sentido el fútbol a nivel dirigencial es eso y tenés que meter horas de escuchar y aprender. Yo a Orientral entró como abogada, sé de derecho deportivo, pero hay una raza dentro del fútbol que es el dirigente de fútbol, que está ahí hace muchos años, y que por más estatutos que sepas, por más reglas, reglamentos y lo que sea, ese dirigente tiene muchas más horas de vuelo que vos. Entonces, yo me dije que tengo que hablar poco, escuchar mucho y mirar. Eso es lo que hago cuando hablan del tema político, ahí me mantengo al margen, a escuchar porque aparte hablan de cosas cuando yo no estaba y que desconozco. Pero volviendo un poco a a tu pregunta yo creo que la mujer tiene mucho para aportar o hay un montón de mujeres que aparte cuando el fútbol va hacia profesionalizarse cada vez más cada vez en todas las áreas, ahí ves gente especializada en marketing, gente especializada en Derecho y ahí tenés una cantidad de profesionales muy buenas que pueden estar entrando y dando una mano, ayudando. Y creo que las nuevas generaciones, te reitero, lo ven con más naturalidad al hecho de tener a una compañera mujer.

¿Cómo fue pasar de tener a García Arnabal de profesor a compañero en la Comisión siendo que él es uno de los referentes de la Unión de Clubes por sus conocimientos jurídicos y del mundo AUF?

Nos reímos en los Consejos porque siempre tenemos los mismos lugares y está él y Daniel Musetti de Uruguay Montevideo. Fue gracioso porque me dijo 'che, mirá que te voy a tener que pegar porque estás del otro lado', y yo le dije 'no Pancho, esto es circunstancial, yo vine acá a aportar' lo que sea orientar. Él dice como que es el padre de la criatura porque me ayudó en mis inicios, siempre me está dando para adelante y aprendo mucho de él por su conocimiento del mundo dirigencial.