Peñarol presentó a Bengoechea, y avisó: “El técnico elegido tiene que venir sin excusas”

Pablo Bengoechea fue presentado oficialmente este miércoles como director deportivo de Peñarol y dijo que el técnico elegido para sustituir a Mario Saralegui en el equipo principal tiene que llegar “sin excusas” porque le darán un detallado informe de la realidad deportiva y adelantó que debido a la situación sanitaria del país, el futuro entrenador tiene que estar actualmente en el país.

Además de Bengoechea, el presidente mirasol, Ignacio Ruglio, presentó a los otros dos componentes del área deportiva del club: Gabriel Cedrés como gerente deportivo, y Walter Olivera en el cargo de relaciones institucionales. Agregó que, a partir de este jueves, Bengoechea y Cedrés comenzarán las charlas con los candidatos a dirigir el plantel.

Bengoechea señaló que todas las decisiones que se tomen de ahora en adelante serán planificadas junto a los integrantes del consejo: “Todas van a tener una explicación y ninguna decisión será por capricho o deseo personal”.

Sobre el futuro entrenador, señaló: “Es un cargo muy importante, ojalá podamos encontrar una persona que tenga todas las condiciones. Estamos en un momento difícil del país, en pleno campeonato y lo primero que queremos es tener un diagnóstico claro nosotros para ofrecerle lo que se va a encontrar. Tuvimos muchas reuniones con gente que trabajaba en el club, estamos recibiendo información y, en los próximos días, seguiremos juntándonos. Hay muchas opciones y muy buenos entrenadores. Tiene que saber cómo está Peñarol, qué futbolistas van a continuar y comentar al posible entrenador el diagnóstico hecho”.

“El técnico elegido tiene que venir y asumir sin excusas, con todas las de la ley, sabiendo que en 10 días sigue el campeonato” añadió y descartó que el DT llegue desde el exterior: “Por las medidas del gobierno hasta el 10 de enero ningún uruguayo puede entrar al país y eso es una desventaja en este momento. Hoy en día el sentido común me dice que la persona que esté en Uruguay corre con más posibilidades”.

Dijo que sería un “error” que su nombre se hubiera postulado para dirigir al equipo porque siempre pensó que antes de la elección de un técnico tiene que haber un área deportiva y que, en los próximos tres años, “no hay ninguna posibilidad que ocupe otro cargo”.

Esto último lo resaltó Ruglio: “Este es un proyecto de tres años y vienen al club por tres años, no se van a ir y ha sido el compromiso con ellos. Pablo es el director deportivo y en estos tres años nunca ocupará otro cargo”.

Cedrés, por su parte, agradeció a la directiva que le dio la posibilidad de volver al club después de 15 años: “Algunas cosas se harán bien, otras mal pero le pondremos la buena intención sabiendo que Peñarol está por encima de cualquier persona”.

Mientras que el Indio Olivera, emocionado, indicó: “Es muy difícil hilvanar palabras estando en este lugar. Como le dije a los jugadores, dirigentes, les agradezco que me hayan invitado y vine a sumar, para que Peñarol siga siendo el más grande y cada vez más grande. También estoy aquí y voy a estar acompañado por un amigo, un compañero, que es Fernando Morena, que en este momento no puede estar aquí, pero lo voy a consultar en muchas cosas. Estoy aquí también en representación de los campeones del mundo que quedaron para atrás o no han tenido chance de llegar a trabajar en Peñarol. En eso me siento que los estoy representando. Y no voy a hablar más porque corro el riesgo de llorar”.