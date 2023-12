Benjamín Vicuña habló sobre su discurso de los Martín Fierro de la moda que hizo enojar a Pampita

El pasado sábado, se llevó a cabo la ceremonia de los Martín Fierro de la Moda en la Usina del arte, donde Benjamín Vicuña obtuvo el reconocimiento en la categoría de "Actor con mejor estilo". Al recibir la estatuilla, el actor chileno pronunció unas palabras y estuvo a punto de dirigir el reconocimiento nuevamente a Carolina "Pampita" Ardohain.

En un momento de cierta tensión, Vicuña aclaró la situación al expresar: "Se lo dediqué a mis hijos, es muy evidente que mi satisfacción, mi amor y mi orgullo son mis hijos y quise entregarles este premio a ellos, que es lo que me nace". Con esta declaración, el actor enfatizó la importancia de sus hijos en su vida y resaltó el motivo detrás de su dedicación.

Con el propósito de dejar claro que el galardón no estaba destinado a su ex pareja, Vicuña concluyó su discurso afirmando: "Me genera cierto nivel de orgullo poder tener una familia grande ensamblada que podamos darle eso a mis hijos y que me lleve bien con mis exs". Esta declaración subraya la satisfacción del actor por mantener buenas relaciones con sus exparejas en el contexto de su extensa y unida familia.

Después de ser galardonado como "Actor con mejor estilo", el actor chileno expresó su gratitud hacia sus seres queridos y abordó el lapsus que cometió durante su discurso en los Martín Fierro. En esa ocasión, había dicho: “Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar; me dio mis hijos y me dio un amor”.

Al tomar la palabra en esta nueva premiación, Vicuña comenzó agradeciendo a APTRA y elogiando la iniciativa de destacar la industria de la moda y el diseño. "Quiero agradecer también esta iniciativa maravillosa de volver adelante con estos premios que, por supuesto, son un incentivo muy grande para la industria y las personas que trabajan y necesitan que se visibilice de verdad una industria tan pujante como la moda y el diseño", expresó.

Después de sus palabras de agradecimiento, el actor hizo una broma haciendo referencia a la frase anteriormente mencionada: “Bueno... esto se lo voy a dedicar a...”, comentó entre risas, para luego añadir con humor: “No, dos veces no...”. Finalmente, concluyó su intervención de manera emotiva: “Se lo voy a dedicar a mis seis amores, a mis seis hijos, que están en casa y los amo con toda mi alma”. Con estas palabras, reforzó la importancia de su familia en su vida y dejó en claro el destinatario de su reconocimiento en esta ocasión.