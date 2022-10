Berlusconi deja filtrar un audio donde elogia a Vladimir Putin y justifica la invasión a Ucrania

Cuando a fines de julio el primer ministro Mario Draghi renunciaba a la jefatura de gobierno de Italia no sabía el tembladeral que lo sobrevendría. Draghi había comandado el Banco Central Europeo y llegado a ser primer ministro logró una coalición variopinta que incluía a demócratas cristianos, derechistas y ultraderechistas, así como los inclasificables del Movimiento 5 Estrellas.

La formación Hermanos de Italia, comandada por la romana Giorgia Meloni no quiso integrar ese gobierno. Y resultó el trampolín para pasar de cuatro puntos de votación a 26. Así, finalmente, Meloni fue consagrada como la primera mujer en llegar a ser primera ministra italiana. Asumió a fines de setiembre con el apoyo del propio Silvio Berlusconi, líder de Foza Italia, y Matteo Salvini, de La Lega.

Berlusconi se opuso a la nominación del candidato a presidir el Senado, del que él mismo forma parte, propuesto por Meloni. Quería tres ministerios en el gobierno de la joven romana. Enfurecido por la negativa, empezó con escándalos en el mismo recinto. Se disculpó a los pocos días y este miércoles volvió con munición pesada.

Un audio que se filtró de modo deliberado permite escuchar al magnate de Milán con francos elogios a Vladimir Putin y justificando la invasión a Ucrania.

Meloni está terminando de armar el equipo de gobierno, pero formar gabinete para una admiradora de Benito Berlusconi con la oposición de Il Cavaliere no es sencillo. Aunque ella misma es “euroescéptica”, está empujada ahora a tener mejor relación con la Unión Europea. Aunque ella quiere tomar distancia del conflicto en Ucrania, los dichos de Berlusconi la empujan a alinearse con la OTAN y con Washington.

La agencia italiana LaPresse publicó un audio del octagenario magnate, ex primer ministro y actual senador en el que habla de su relación con el presidente ruso. "He reconectado con el presidente Putin. Me envió 20 botellas de vodka y una carta realmente linda. Yo respondí con 20 botellas de Lambrusco y una carta igualmente linda", dice Berlusconi en la grabación, que corresponde al 29 de setiembre, durante su cumpleaños número 86.

El audio justifica la invasión rusa, producida a su criterio "porque le estamos dando armas y financiación a Ucrania".

"Personalmente no puedo expresar mi opinión porque si se entera la prensa sería un desastre, pero estoy muy, muy, muy preocupado", continúa el audio de La Presse.

Berlusconi dice ser "el primero de sus cinco verdaderos amigos" en referencia a Putin.

Una semana antes de esta grabación supuestamente filtrada, Berlusconi ya había dicho públicamente que lo de Putin no estaba mal pero debía ser de otra manera. "Se suponía que las tropas iban a entrar, llegarían a Kiev en una semana, reemplazarían el gobierno de Zelenskyy con gente decente y se irían".

Las declaraciones de Berlusconi generaron desconcierto en las filas de Forza Italia. Alessandro Cattaneo, líder de la bancada de esa formación en la Cámara de Diputados, este miércoles aclaró que son "atlantistas y europeístas, de eso no puede haber dudas".

Cuando Berlusconi era primer ministro tenía una excelente relación con Putin, como también la tuvo la canciller alemana Angela Merkel. Con la diferencia de que Merkel mantiene silencio y no intercambia botellas de bebidas alcohólicas con el presidente ruso.

Berlusconi la semana pasada trató a Meloni de "prepotente y arrogante" por no querer darle más cargos en el Consejo de Ministros a figuras de Forza Italia. La política romana le respondió que no se dejaría chantajear y dio por terminado el cruce de calificativos. Ahora Meloni está urgida por formar gabinete para que el presidente Sergio Mattarella pueda consagrar el equipo de la joven romana e intentar dar estabilidad al gobierno. La pregunta es si Berlusconi bajará o no los decibeles después de sentirse desairado por esa mujer joven tan admiradora de Benito Mussolini como el mismo Cavaliere.