Besozzi dijo que frenó renuncia de Bascou

El senador por el Partido Nacional, Guillermo Besozzi, afirmó que en los distintos diálogos que tuvo con el intendente de Soriano, Agustín Bascou lo impulsó a no renunciar. “Yo he sido de los que le he dicho a Agustín que se mantenga”. En esa misma línea, Besozzi aseguró que si quizá alguien le hubiera dicho a Bascou en su momento que se fuera “él renunciaba”. “Yo siempre le digo lo mismo: ‘a vos te votaron para que hagas una gestión y de tu gestión nadie puede decir nada’”.

También el senador dijo que “en todo esto hay un peso político importante” y se refirió a la situación del exvicepresidente Raúl Sendic. “No podemos comparar la situación de Ancap con el tema de Bascou”, dijo al programa Quién es quien en Diamante FM. Bascou fue duramente cuestionado en 2017 por el conflicto de interés que supuso que permitiera que su comuna comprara combustible a estaciones de servicio que eran de su propiedad en el 2014.

Esa polémica le costó su alejamiento del sector Alianza Nacional, luego de divulgada la dura consideración de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre su proceder, a fines de noviembre del año pasado, entre otros efectos políticos. Besozzi dijo que el intendente Bascou dio la orden a los funcionarios de la Intendencia de Soriano de que no se cargara combustible en dichas estaciones pero el “acostumbramiento” llevó a que esto sí sucediera.

El informe de la Jutep asegura que el intendente fue copropietario de tres estaciones de servicio en el departamento de Soriano. Además de las dos en Mercedes, que eran suyas a través de la sociedad Radial Mercedes Ltda, existe una tercera estación ubicada en Dolores. Por otro lado, este lunes se supo que la bancada de ediles del Frente Amplio de Soriano presentará una ampliación de la denuncia penal sobre compras de combustible registradas en el 2014.

Sartori



Guillermo Besozzi también habló en Quién es quien sobre Juan Sartori, el millonario que pretende ser candidato por el Partido Nacional y dijo que le parece bien que compita en la carrera de los candidatos nacionalistas. “Me parece que capaz que puede aportar algo en materia de votos y apoyo”, sostuvo. Además aclaró que no lo conoce ni sabe de dónde viene. “Creo que puede aportar lo suyo pero descarto totalmente que pueda llegar a ganar”. No obstante, aclaró que si se llega a dar la victoria del multimillonario es porque “el sistema político uruguayo está haciendo las cosas muy mal” y dijo que si llega ese momento todos los políticos deberían llevar adelante “una gran autocrítica”.