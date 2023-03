Besozzi, la Expoactiva y la diferencia entre la casa propia y una alquilada

“No es lo mismo vivir en una (casa) alquilada que tener la propia”, enfatizó Guillermo Besozzi, intendente de Soriano, cuando en la conferencia de lanzamiento de la Expoactiva Nacional resaltó el valor de la gran novedad que tendrá la edición de 2023 de la exposición organizada por la Asociación Rural de Soriano (ARS): se hará en un campo propio, adquirido el año pasado por la gremial que preside Arturo Wilson.

“Ahí jugó un rol muy importante el Banco República y hay que decirlo: el banco siempre está presente, tratando de estar al lado de lo que es la producción, toda”, agregó el intendente.

Besozzi también destacó el valor del eslogan de la exposición: "El lugar para las tecnologías del futuro".

La Expoactiva Nacional, en su edición N° 26, se hará desde el martes 14 al sábado 18, en el establecimiento de la ARS que está sobre la ruta 2, con ingreso a la altura del km 255. La entrada cuesta $ 300 o se puede obtener sin costo tramitando una invitación con alguna de las 300 firmas expositoras de 750 marcas de productos y servicios para el sector de los agronegocios.

Prensa Expoactiva

El predio de la Expoactiva Nacional en 2022.

Tema ineludible: la sequía

Admitió, posteriormente, que se está en un momento “difícil para el sector” y remarcó la importancia de las acciones de apoyo emprendidas y a emprender por parte del BROU y las instituciones del sector público, nacional y departamental.

Señaló que la sequía, cuyos impactos se seguirán viendo, “lástima que no es historia, porque no ha terminado y seguimos en ella (…) va a haber que ayudar y colaborar mucho con el producto pequeño, el pequeñísimo, el mediano y no sé si con alguno de los grandes, porque realmente ha llovido en algunos lugares muy salpicado, pero en general estamos en un momento muy crítico”.

“A veces desde las ciudades no nos damos tanto cuenta, pero si salen por las rutas y miran, y observan un poco, realmente estamos en un momento muy, muy difícil y la seca tiene una particularidad, no afecta solamente a un sector o a otro, afecta en general a todos los sectores del campo, eso es doblemente grave, en un país como el nuestro, que la economía en gran parte está basada en lo que significa la producción del campo, no se hace fácil para adelante”, reflexionó.

La actitud del productor

El intendente elogió la actitud del productor rural: “En la adversidad siempre dice que hay que salir adelante, que hay que volver, que hay que estar, que hay que buscar soluciones y en esa sinergia que tiene que haber entre lo público y lo privado e instituciones de toda índole hay que trata de sortear estos momentos”.

Finalmente, dijo que “va a ser una gran Expoactiva, a pesar del momento difícil que se está viviendo por la sequía”, en la que se va a hablar mucho de la sequía y del riego, algo que no debería suceder solo cuando hay sequía, “debería ser siempre” opinó.

Agregó que se ha trabajado “fuertemente” a través del Banco República y desde las políticas nacionales en sistemas de riego, “pero tenemos que seguir mejorando, abatiendo costos, porque para mí sigue siendo caro regar, en esto juega un rol también muy importante UTE”.

Finalmente, a pesar del momento que se vive, invitó a todos a concurrir y remarcó el valor del esfuerzo de la directiva de la ARS y de la organización de la Expoactiva Nacional “a partir de esta nueva casa que tienen”.

Foto: Leonardo Carreño.

Guillermo Besozzi, en la conferencia realizada en la sucursal 19 de Junio del BROU.