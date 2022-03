Bianchi cuestionó a Orsi y el número dos de la Intendencia de Canelones la calificó como Peppa Pig

El secretario general de la Intendencia de Canelones, Francisco Legnani, salió en defensa del intendente Yamandú Orsi luego de que la senadora blanca Graciela Bianchi lo cuestionara en Twitter. El jerarca de la comuna canaria comparó a la senadora con Peppa Pig.

"Mi hijo mira un dibujito donde a Peppa, su protagonista, le encanta chapotear en el barro, la senadora está en esa todo el día, todos los días. Hace un esfuerzo impresionante por embarrar la cancha permanentemente. Legisle, no haga como Peppa", escribió en Twitter.

La respuesta de Bianchi llegó cuatro horas más tarde, por la misma vía. "Tenés razón Francisco Legnani: me encanta chapotear en el barro que hacen ustedes. Conmigo no pueden porque conozco teórica y prácticamente lo que quieren hacer de Uruguay. Cuanto más 'me pegan' más me fortalecen", escribió.

La crítica llegó luego de que la legisladora replicara a un video difundido por el intendente Yamandú Orsi en defensa de la instancia del referéndum y llamando a que el domingo 27 de marzo "sea una fiesta cívica". El jerarca frenteamplista convoca a "al otro día, a seguir construyendo el país que queremos".

"Por más que intentes disimular ya perdiste: sos miembro del Movimiento de Participación Popular (nombre civil del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros)", le reprochó en esa red social Bianchi a Orsi. "Si votas Sí y sos dirigente, no simple ciudadano confundido, estás en desacuerdo con la República y la Democracia", arremetió la dirigente blanca.

"Antidemocrático" y "no pasarán"

La senadora Bianchi apuntó contra Orsi también en un video filmado desde el Palacio Legislativo y lo tildó de antidemocrático. Aseguró que "no permitirá que falte a la verdad” respecto a que los artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) no se discutieron lo suficiente.

En su video, Orsi afirma que la LUC no se discutió lo necesario y menciona la democracia de Uruguay.

Bianchi expresó: “No te voy a permitir –y si pudiera te lo diría en los ojos, y cuando nos encontremos te lo voy a decir– que faltes a la verdad (sobre) que la LUC no se discutió lo suficiente (...) No mientan más, porque se discutió el tiempo que hubo que hubo que discutir”. También recordó que el Frente Amplio “aprobó el 52% de los artículos y co redactó algunos de los que quieren derogar”.

Para la senadora, “lo que quieren” desde la campaña del Sí a la derogación, “es ponerle palos al gobierno”. “Y yo diría mucho más: lo que quieren es abrirle las puertas a los regímenes totalitarios que ustedes admiran, aunque vos (por Orsi) no lo digas. Porque si no admiraras a los regímenes totalitarios que están avanzando en Iberoamérica y que están siendo muy peligrosos en el mundo, no estarías en el Movimiento de Participación Popular –MPP–. No serías tupamaro (...) Tú no sos democrático. Porque son marxista leninistas, porque están aliados al Partido Comunista, porque son tan marxistas leninistas como el Partido Socialista ortodoxo, porque el MPP no quiere la República y la democracia”, agregó.

Bianchi insistió con que el MPP es el “nombre civil del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros, que tiene muchísimo dinero, algunos de origen muy oscuro”. “Ya podremos llegar a su verdadera realidad. Es cuestión de seguir investigando”, prosiguió. Y cerró diciendo: “En el Uruguay ustedes no pasarán, ni por las armas, ni por los votos”.

El video de Orsi

“Temas tan importantes como educación, los alquileres, el Instituto de Colonización, la seguridad, el mecanismo de fijación de precios de los combustibles –que tanto repercute en el costo de la vida–. Todo eso debería discutirse con mayor profundidad. Casi 500 artículos de unas 40 materias distintas se aprobaron en 90 días. Eso no es bueno. Eso es malo para este gobierno y para los que vengan”, planteó Orsi.

En el video, filmado al aire libre y con subtítulos, agrega que “por eso se necesita un trabajo serio en el Parlamento con los interesados, inclusive con el Congreso de Intendentes”. Y explica: “Nos atrevemos a tomar las leyes en nuestras manos. Y opinamos, discutimos y decidimos. Ni de cerca eso es impedir gobernar; al contrario, nos fortalece como república, como democracia, como lo que somos y que tanta admiración ha generado en el exterior”

Al comienzo festejó que hay clima electoral en todo el país y mencionó que el presidente Luis Lacalle Pou está encabezando la campaña por el No a la derogación.