Canelones recibe promedio de diez consultas para inversiones por semana y atrae argentinos

El desarrollo inmobiliario está en boga en Canelones y atrae llamados de inversores argentinos interesados, según los números que maneja la Intendencia. "Canelones es atractivo para el inversor, tenemos mucha consulta de desarrollista inmobiliario de Argentina", declaró a El Observador el secretario general de la comuna, Francisco Legnani.

"Lo más atractivo está en la costa: tenemos 60 km de costa donde las iniciativas no paran de llegar", sostuvo el jerarca. "Cada vez más se da que cuando salimos al exterior nos consultan por Canelones, no solo por el vino que es nuestro producto estrella, sino por la posibilidad de instalarse a vivir. Eso es un diferencial con nosotros mismos de años atrás. Está Canelones puesta en la mira de los inversores, y eso tenemos que explorarlo y explotarlo de la mejor forma", planteó.

Según los datos de la Agencia de Promoción a la Inversión de la comuna –a los que accedió El Observador–, el sector inmobiliario desembarcó con US$ 2.718 millones en el departamento desde la instalación de la ventanilla única para inversores en 2015, durante la primera administración de Yamandú Orsi. Se trata, por lejos, del rubro más millonario en Canelones ante el total de US$ 3.531 millones que llegaron de la mano de inversión privada.

El ramo industrial totalizó en US$ 351 millones, mientras que el comercial trajo US$ 343 millones. El sector logístico, por su parte, reunió inversiones por hasta US$ 119 millones. La Agencia identificó que en el corredor de la Ruta 101 está "la oportunidad de desarrollar un distrito industrial que alberga a las empresas que hoy generan puestos de trabajo de calidad con un crecimiento permanente, convirtiendo esta territorialidad en referencia nacional". A lo largo de la ruta 5, en cambio, vislumbra un corredor agroalimentario y logístico.

El organismo de la comuna canaria señaló además que este año busca "fortalecer los vínculos regionales, focalizando en Brasil; Argentina; México y Paraguay" a través de misiones oficiales internacionales y la participación en ferias de sectores estratégicos.

"En relación a los productos demandados es clara la oportunidad de los alimentos a nivel internacional. El interés en emplazar desarrollos inmobiliarios, industriales y logísticos continúa siendo manifiesto en los potenciales inversores nacionales y extranjeros. La Ventanilla Única en la Agencia de Promoción a la Inversión recibe un promedio de diez proyectos por semana en instancia consultiva", desarrolló la Agencia de Promoción.

Camilo dos Santos

Archivo, obras en los alrededores del lago Calcagno

Ese nivel de inversión, puntualizó la comuna, redundó en aproximadamente 7.148 puestos de trabajo directos y una mano de obra de 6.394 personas para las construcciones. La intendencia reconoció además que las "proximidades del aeropuerto internacional de Carrasco y Ciudad de la Costa son las más codiciadas para proyectos de este tipo".

En la comuna distinguen un "interés internacional" por el mercado del cannabis, expresado a través de solicitudes de información para el emplazamiento de empresas vinculadas a ese sector. "Canelones cuenta con capacidades territoriales, técnicas, profesionales, normativas y de infraestructura para acompañarlos", detalló la intendencia en su informe.