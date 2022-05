Bill Murray acusado de "comportamiento inapropiado" en el rodaje de Being Mortal: “Hice algo que me pareció divertido y no se interpretó así"

“Hice algo que me pareció divertido y no se interpretó así”, dijo Bill Murray en una entrevista con CNBC tras ser acusado de mantener un "comportamiento inapropiado" durante el rodaje de Being Mortal, que devino en la suspensión de la película hasta que se lleve a cabo una investigación al respecto.

El actor y comediante dijo que está hablando con la mujer que interpuso la denuncia –cuyo nombre no se ha dado a conocer, así como la naturaleza de la acusación– y están “tratando de hacer las paces el uno con el otro”.

“Ambos somos profesionales. Creo que nos gusta cómo trabaja el otro. Y si realmente no podemos llevarnos bien y confiar el uno en el otro, no tiene sentido seguir trabajando juntos o hacer la película. Ha sido todo un proceso de educación para mí”, explicó Murray.

“Ha sido una gran enseñanza para mí. El mundo es diferente de lo que era cuando yo era un niño. Lo que siempre me pareció gracioso de pequeño no es necesariamente lo mismo que lo que es gracioso ahora. Las cosas cambian y los tiempos cambian, así que es importante para mí entenderlo y creo que lo más importante es que sea lo mejor para la otra persona.

Lo pensé, y si no es lo mejor para la otra persona, no importa lo que me pase a mí”.

"No quiero ser un perro triste que ya no puede aprender”, sostuvo el actor.

El reparto de Being Mortal está compuesto por Murray, Seth Rogen, Keke Palmer y Aziz Ansari, que además es guionista, director y productor de la película, que está basada en el libro de no ficción Being Mortal: Medicine and What Matters in the End de Atul Gawande.

Searchlight Pictures suspendió la producción de la película tras la denuncia con la esperanza de continuarla con o sin Murray. “Estamos realmente agradecidos con todos ustedes por todo lo que han puesto en este proyecto. Nuestra esperanza es reanudar la producción y estamos trabajando con Aziz Ansari y el productor Youree Henley para determinar cuándo se volverá al set. La producción se pondrá en contacto con ustedes para compartir detalles sobre el regreso, y les informaremos cuando tengamos más información para compartir”, decía una nota que fue entregada a los integrantes de la producción cinematográfica.

El rodaje de la película comenzó a fines de marzo de este año y, según informó el sitio especializado Deadline, es incierto si la suspensión podría afectar el estreno de la película previsto para 2023.