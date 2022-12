Boliche Alma de La Pedrera pide al Ministerio del Interior que tome postura sobre su apertura

Los propietarios del boliche Alma presentaron este viernes un reclamo escrito al Ministerio del Interior en el que informan que el establecimiento abrirá sus puertas al público el próximo 31 de diciembre en horas de la noche en el centro de La Pedrera y que tomen postura de si los autorizan o no a funcionar.

En ese escrito, solicitan que se acate la orden judicial "bajo la premisa de que 'la Policía Nacional tiene como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, y garantizar el orden y la seguridad interna'".

Ese escrito dará la pauta de "qué va a hacer la policía" el día de la apertura del boliche, declaró a El Observador Andrés Marañas, uno de los propietarios de Alma.

"Si la policía dice que está a favor del intendente y la Justicia no nos respalda, nosotros vamos a empezar a devolver la plata. No vamos a ir a una lucha con 3 mil gurises adentro", afirmó. En ese eventual escenario de que la apertura no se dé, iniciarían acciones legales en el plano civil contra la Intendencia por daños y perjuicios económicos, agregó.

Este reclamo se da a raíz de las últimas declaraciones del intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez a El Observador, quien advirtió medidas en caso de que se concrete la apertura. "Si abren, la Intendencia irá a ejercer la autoridad. Ellos serán responsables penales y civiles de todo lo que puede ocurrir si abren. No me da miedo lo que pueda pasar. Ellos van a ser responsables de delito de asonada y de instigación para delinquir", afirmó el jueves.

Además de ese escrito al Ministerio del Interior, los dueños de Alma presentaron un petitorio al juzgado letrado de Rocha de tercer turno. Allí piden que se le comunique a la Jefatura de Policía de Rocha que están habilitados a abrir en el centro de La Pedrera y que no apliquen medidas de clausura solicitadas por la Intendencia.

En el mismo petitorio, el boliche hizo un pedido basándose en una sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones que asegura en caso de que se decrete el cierre, se "disponga una conminación económica a ser efectiva desde el momento que sea decretada de US$ 10 mil por día por cada día que dure el incumplimiento" de esa sentencia.

A dos semanas del comienzo de la temporada de verano de 2023 el boliche Alma de La Pedrera y la Intendencia de Rocha continúan su disputa judicial sobre la ubicación del baile, que suele ser un lugar muy visitado por jóvenes durante los meses de enero y febrero.

En los últimos días los dueños del local consiguieron una nueva victoria a nivel judicial y reafirmaron su intención de abrir en el mismo lugar que el verano anterior.

La pelea judicial entre Umpiérrez y el boliche Alma

En junio de este año la Intendencia de Rocha resolvió –ante el reclamo de los vecinos y con la anuencia de la Junta Departamental– ordenar el desplazamiento del baile a 15 kilómetros del balneario. Los dueños del local anunciaron que harían caso omiso a esa decisión y apelaron ante un tribunal, que les dio la razón por primera vez a fines de octubre de este año.

Luego la Intendencia aprobó, a través de la Junta Departamental, con 17 votos en 31 –blancos y colorados– la relocalización de Alma. Pero el boliche se amparó en que la Intendencia sigue sin cumplir con la resolución del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3er Turno que había dejado sin efecto la resolución de la Intendencia de Rocha en primera instancia.

En ese momento, el tribunal había pedido que la decisión pasara por la Junta Departamental, algo que la Intendencia hizo y aprobó.

Los dueños del boliche idearon una estrategia legal junto a sus abogados para torcer la voluntad de la administración municipal –y también de algunos vecinos de La Pedrera–.

El plan incluyó el anuncio de un baile para el 26 de noviembre, que buscó medir la reacción de la intendencia previo a la temporada.

El abogado de Frenaco SA (propietaria del local), Renzo Gatto, confirmó a El Observador que se anunció una "pre-inauguración" de Alma para esa fecha con la intención de "mostrarle a la gente" que iban a abrir en el mismo lugar del verano anterior, pero también como una estrategia para conocer "qué reacción iba a tener" el gobierno departamental: "Si no hacía nada ya podíamos organizar la apertura definitiva más adelante. Si nos intimaba íbamos a recurrir, y así sucedió". Recurrieron y la justicia falló a favor del boliche.

Al tomar conocimiento de la intimación, Alma suspendió el baile pero inició un proceso de ejecución de la sentencia de amparo. "Como la justicia decidió que no se debía impedir a Alma, la ejecución conlleva a una intimación del juez a que en diez días la intendencia debe cumplir (con la orden de no intervenir)", indicó Gatto.

Si Rocha no cumple, el juez puede imponer multas diarias, entre otras sanciones, detalló el abogado.

La Justicia volvió a dar la razón a Alma, y envió la intimación a la intendencia, cuyo plazo para comenzar a cumplir la sentencia de amparo empezó la semana pasada.