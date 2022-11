Boliche de La Pedrera abrirá en el mismo lugar pese a la resolución de la intendencia

El boliche bailable Alma ubicado en La Pedrera abrirá dentro del balneario pese a la decisión de la Intendencia de Rocha de moverlo sobre el eje de la ruta 15, confirmó a El Observador el abogado de los boliches, Renzo Gatto.

La Intendencia aprobó, a través de la Junta Departamental, con 17 votos en 31 –blancos y colorados– la relocalización de Alma. Pero el boliche se ampara en que la Intendencia sigue sin cumplir con la resolución del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3er Turno que había dejado sin efecto la resolución de la Intendencia de Rocha en primera instancia.

En ese momento, el tribunal había pedido que la decisión pasara por la Junta Departamental, algo que la Intendencia hizo y aprobó. Pero, según Gatto, la Intendencia sigue sin cumplir con la sentencia del tribunal porque no cumple con el artículo 26 de la ley N° 18308 de Ordenamiento Territorial que exige que haya instancias de participación social antes de tomar una resolución de este tipo. "La omisión de las instancias obligatorias de participación social acarreará la nulidad del instrumento de ordenamiento territorial pertinente", asegura el artículo.

"Acá no llamaron a nadie. No hicieron ninguna audiencia pública. No llamaron a los vecinos, a los dueños de los boliches ni a los de los comercios para preguntarles a ver cómo les afecta", dijo a El Observador.

Gatto aseguró que no tomarán ninguna otra decisión judicial y dijo que abrirán igual pese al riesgo de ser clausurado por la justicia.

Umpiérrez había sostenido a El Observador que la medida apunta a la "redistribución de la carga de turistas jóvenes en toda la cadena balnearia" y evitar que quede "todo concentrado" en uno, como fue el caso de la pasada temporada con La Pedrera. Un grupo de vecinos reclamó por ruidos molestos, razones de movilidad, aglomeraciones, seguridad, entre otros aspectos, derivados del baile a cielo abierto para más de 5 mil personas que se ubicó a la altura de la rotonda que conduce a la salida por la ruta del balneario.

La administración de Umpiérrez se ha puesto al hombro la misión de alejar las movidas nocturnas de la convivencia vecinal, lo que el año pasado propició que todos los grandes bailes de verano se juntaran en uno solo: Alma. El intendente había dicho en entrevista con El Observador que pretende lograr "un hub o distintos lugares eventuales donde a lo largo de la costa se vayan desarrollando bailes a 5 o 6 kilómetros de los centros poblados".