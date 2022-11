Intendencia de Rocha aprobó en la Junta regulación para alejar boliches de La Pedrera

La Intendencia de Rocha volvió a la carga para reubicar a los boliches bailables lejos de los balnearios, tras las quejas vecinales que durante el último verano cargaron contra Alma La Pedrera.

Pese a que una sentencia del Tribunal de Apelaciones le había obligado a poner un freno a sus disposiciones y pasar primero por la Junta Departamental, la administración de Alejo Umpiérrez logró aprobar con 17 votos en 31 –blancos y colorados– el cambio.

El jerarca dijo a El Observador que la medida apunta a la "redistribución de la carga de turistas jóvenes en toda la cadena balnearia" y evitar que quede "todo concentrado" en uno, como fue el caso de la pasada temporada con La Pedrera. Un grupo de vecinos reclamó por ruidos molestos, razones de movilidad, aglomeraciones, seguridad, entre otros aspectos, derivados del baile a cielo abierto para más de 5 mil personas que se ubicó a la altura de la rotonda que conduce a la salida por la ruta del balneario.

La administración de Umpiérrez se ha puesto al hombro la misión de alejar las movidas nocturnas de la convivencia vecinal, lo que el año pasado propició que todos los grandes bailes de verano se juntaran en uno solo: Alma. El intendente había dicho en entrevista con El Observador que pretende lograr "un hub o distintos lugares eventuales donde a lo largo de la costa se vayan desarrollando bailes a 5 o 6 kilómetros de los centros poblados".

En el decreto aprobado –al que accedió El Observador– la comuna fundamentó la necesidad de "establecer limitaciones" a la actividad de la misma manera que se ha hecho al prohibir las instalaciones de fábricas en zonas residenciales, o "de criaderos de cerdos, crematorios o instalación de antenas de telefonía celular en áreas urbanas".

La administración agregó que similar camino se ha seguido en el pasado para limitar "el desarrollo de actividades potencialmente peligrosas para el medio ambiente en áreas protegidas", por lo que de la misma manera "puede y debe disponer el emplazamiento de espectáculos bailables o de otra índole que pueden interferir con el turismo y el derecho a la tranquilidad, la paz y el descanso propio de los pobladores, especialmente de los veraneantes".

La fundamentación de Umpiérrez consideró que "el turismo forma parte de la defensa del interés general como fin tutelable al generar una masa de recursos y una fuente laboral al departamento de alta significación para población".

De esta manera, el decreto se amparó en el plan de ordenamiento territorial para aplicar a los fraccionamientos del arco de playas del sureste rochense, que abarca a: La Paloma, Santa María de Rocha, La Serena, Jean Krugg, La Aguada, Atlántico, Parque Balneario, Costa Azul, Antoniópolis, Arachania, El Diamante, San Sebastián de La Pedrera, Barrancas de La Pedrera, La Pedrera, Punta Rubia y Santa Isabel de La Pedrera.

La comuna concede a los boliches bailables el uso de áreas que hoy pertenecen a la categoría de suelo rural, "con la característica de potencialmente transformable". La intención de la intendencia es que los locales bailables y de espectáculos se ubiquen sobre el eje de la ruta 15 en su trayecto comprendido entre rutas 10 y 9”, a varios kilómetros de la costa.

Los responsables del boliche habían iniciado a mediados de año la difusión del hashtag #AlmaSeQueda, al tiempo que crearon una petición en la plataforma Change.org bajo el título "Queremos que se quede el boliche ALMA en La Pedrera". Desde el emprendimiento –que concentra a La Negra, Charly, El Rancho y Monkey– habían considerado que el traslado implica un "potencial y grave riesgo a la salud e integridad física de los miles y miles de jóvenes que pudieran ir", al tiempo que habían considerado que la medida suponía "una clausura directa" al establecimiento "generando una pérdida absoluta de la inversión realizada".

Consultados al respecto, desde Alma La Pedrera prefirieron no hacer declaraciones. Fuentes de la Intendencia de Rocha saben que la medida no es del agrado de los organizadores, pero plantean que el ingreso de dinero va a estar igual. El establecimiento había comenzado la venta del primer lote de entradas por US$ 99.