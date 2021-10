Bolsonaro no pudo entrar a un partido de futbol por no estar vacunado

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no pudo ingresar este domingo al Estadio Vila Belmiro, donde se enfrentaron Santos y Gremio por la fecha 25 del Brasileirão, por no estar vacunado contra el coronavirus.

“Quería ver el partido de Santos y me dijeron que hay que vacunarse”, dijo Bolsonaro al tratar de entrar al estadio, como se ve en un video publicado por el portal de noticias Metropoles. ¿Por qué, si yo tengo más anticuerpos que con la vacuna?”, preguntó. El presidente brasileño atravesó el covid-19 el año pasado y se recuperó de la enfermedad, por lo que generó una determinada cantidad de anticuerpos contra el coronavirus.

Passando o feriado no litoral paulista, presidente @jairbolsonaro diz que foi impedido de assistir jogo do @SantosFC por não estar vacinado.



“Por que isso?”, questionou em tom de indignação. pic.twitter.com/VcJ9t5qGTU — Metrópoles (@Metropoles) October 10, 2021

El partido entre Santos y Gremio fue el primero que se disputó con espectadores en Vila Belmiro, pero las autoridades del estado de San Pablo no permiten el ingreso a personas no vacunadas.

Bolsonaro, que ha minimizado la pandemia desde que comenzó y que va dejando más de 600.000 muertos en Brasil, ha dicho que será el “último” brasileño en recibir el inmunizante.

No fue la primera vez que Bolsonaro no pudo entrar a lugares por no estar vacunado. En Nueva York, cuando concurrió a la Asamblea General de la ONU, desafió las disposiciones sanitarias de Nueva York al comer pizza en la parte de afuera de un restorán sin estar vacunado contra el coronavirus. Nueva York exige el certificado de vacunación completo para poder ingresar a los restaurantes y el presidente brasileño, junto a su comitiva, decidió pedir la comida y comerla en la calle para saltearse la disposición sanitaria.