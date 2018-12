Bonomi dijo que el gobierno espera "bajar la curva de crecimiento" de los delitos

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, habló este martes sobre el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) y volvió a asociar la suba de delitos a esa normativa. Lejos de la promesa de campaña de reducir los hurtos y las rapiñas "en un mínimo de 30%", el gobierno espera en los próximos meses, tras nuevas modificaciones operativas, "bajar nuevamente la curva de crecimiento" de delitos, sostuvo el jerarca.

"Con algunos planteos que nos han hecho sobre todo asesores que vienen estudiando esto hace bastante tiempo vamos a instalar otras modificaciones que nos dan fe para comenzar otro proceso. No puedo decir cuáles", dijo Bonomi en una conferencia de prensa que brindó en el marco de la conmemoración del 189° aniversario de la Policía Nacional.

El ministro afirmó que la curva ascendente de los delitos se disparó en noviembre del año pasado cuando entró en vigencia el nuevo CPP. Además agregó que se espera que con los cambios ya aprobados "por lo menos" se frene el ascenso de los delitos.

"Nosotros pensamos bajar nuevamente la curva de crecimiento y después veremos", dijo Bonomi. "No sé si podremos recuperar lo que teníamos a finales de 2017. En octubre de 2017 habíamos bajado un 13,5% con una tendencia a la baja. Nosotros lo hemos dicho: el efecto noviembre es el código, cómo se aplicó, se corrigió y ahora quedó uno de los elementos más positivos del código que es la capacidad de investigar de los fiscales auxiliados por la policía, entonces permite cosas que antes no se podía", agregó el ministro.

Los cambios ya aprobados al nuevo CPP tienen que ver con ajustes sobre el accionar de fiscales y policías, que se buscará mantener y mejorar con las próximas modificaciones que se están estudiando a nivel del Ministerio.

El ministro también fue consultado por la opinión de su gestión por parte de la ciudadanía. "Antes que ganara el Frente los ministros del Interior estaban muy bien vistos y la policía muy mal vista. Yo me alegro que la policía esté muy bien vista y no me importa cómo esté visto yo porque de alguna manera hemos tratado de contribuir para que la policía sea vista así", respondió.