MPP carga contra Martínez y Xavier por dichos sobre Bonomi

En el MPP no cayeron bien las declaraciones de algunas figuras socialistas, como las del precandidato Daniel Martínez y de la senadora Mónica Xavier, respecto a la necesidad de un "cambio de nombre" en el Ministerio del Interior.

Martínez, intendente de Montevideo y uno de los cuatro precandidatos del Frente Amplio, había dicho hace tres semanas que “un cambio de nombre podría ayudar a solucionar problemas” en la cartera de seguridad. Consultado por radio Sarandí sobre si él hubiera pedido la renuncia del ministro Eduardo Bonomi ante las constantes críticas de la oposición, Martínez contestó: “Puede ser”.

Este lunes, Xavier se pronunció en ese mismo sentido y afirmó que el Frente Amplio habría tomado una buena decisión si "en algún momento" hubiera relevado al ministro Eduardo Bonomi de la conducción del ministerio. "Creo que el relevo de Bonomi hubiera sido bueno en algún momento", manifestó la secretaria general del Partido Socialista en entrevista con el programa radial Informativo Sarandí, y dijo no creer "que (durante) tantos años alguien pueda llevar adelante una tarea".

Las declaraciones públicas de ambos dirigentes no fueron recibidas con agrado en filas del MPP, sector al que pertenece el ministro, y este miércoles algunas figuras de la agrupación lo manifestaron públicamente.

El senador Charles Carrera, exdirector general del Ministerio del Interior, dijo que "no corresponde que en estos momentos" se realicen "ese tipo de apreciaciones". Según declaró a radio El Espectador, "si uno tiene diferencias hay ámbitos orgánicos" para dirimirlos, y llamó a "respaldar la acción del Poder Ejecutivo".

"Yo puedo tener algunas diferencias en apreciaciones con (la directora de Desarrollo Social de la IMM) Fabiana Goyeneche, que dice que las personas tienen derecho a vivir en la calle, así como no comparto su posición respecto al registro de antecedentes de menores con conflicto con la ley, y a mí no se me pasa por la cabeza llamar al compañero intendente (Daniel Martínez) y decirle que sería bueno que la removiera. A mí lo que se me pasa por la cabeza es apoyar la gestión del compañero Martínez y de la compañera Goyeneche, cuando se la está golpeando de afuera", señaló.

Por otra parte, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, también del MPP, consideró "totalmente inoportunas" las expresiones Martínez y Xavier. "La situación de inseguridad que a todos nos preocupa no pasa por centrar todo en la figura del ministro", afirmó este miércoles en rueda de prensa.