Daniel Martínez sobre Bonomi: "Un cambio de nombres (en el Ministerio del Interior) podría ayudar a solucionar problemas”

El Intendente de Montevideo y precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, dijo en el Informativo de Radio Sarandí que “un cambio de nombre podría ayudar a solucionar problemas” en el Ministerio del Interior. Consultado sobre si él hubiera pedido la renuncia del ministro Eduardo Bonomi ante las constantes críticas de la oposición, Martínez contestó: “puede ser”.

El actual intendente de Montevideo, dijo que de todas formas se han hecho cosas “positivas” durante la gestión de Bonomi al frente del Ministerio del Interior, y puso como ejemplo la “acción quirúrgica” que desarrolla contra bandas criminales que es liderada por el director de convivencia ciudadana Gustavo Leal.

Por otra parte, consultado sobre la situación del ex vicepresidente Raúl Sendic, quien fue observado por el tribunal de ética del Frente Amplio por el uso de tarjetas corporativas cuando era presidente de ANCAP, pero sobre el que todavía no se definió que sanción se le aplicará, Martínez dijo que el FA “va a tener que tomar decisiones”.

“Yo lo digo con dolor, pero la ética no se mide con un calibre, no es tuviste menos o más (ética). Es o no es, pasa o no pasa. Si bien puede ser ridículo el monto (de dinero que gastó con la tarjeta de ANCAP), no me importa, es, pasa o no pasa, con eso digo todo”.

En tanto, consultado sobre si cree que en el próximo período se debería llevar adelante un ajuste en la economía como lo han sugerido varios economistas, Martínez dijo que se deberá trabajar para que haya “austeridad en todos los lugares del Estado”. De todas formas reconoció que con austeridad “no alcanza” y que el gasto en la administración central es más rígido que el de la Intendencia de Montevideo.

En ese contexto dijo que no descartaba fijar nuevos impuestos. “Lograr llevar al 6% de educación 1% en ciencia y tecnología, recursos para lograr ayudar a desarrollar sectores competitivos, más un shock de vivienda e inclusión, requiere una suma de dinero que van a requerir creatividad de esfuerzo y tal vez, no lo puedo asegurar, impuestos”.