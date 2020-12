Bonomi puso en dudas cifras de delitos del ministerio de Larrañaga

El senador del MPP y exministro del Interior Eduardo Bonomi puso en duda las cifras que la cartera que dirige Jorge Larrañaga divulgó esta semana. “No voy a hacer una valoración. Solamente voy a decir una cosa: en noviembre, la prensa publicó 29 homicidios, y las cifras del Ministerio del Interior informó de 21”.

Bonomi explicó que la decisión de interpelar al ministro es de la bancada del Frente Amplio y recordó que él le dijo a Larrañaga cuando se reunieron durante la transición que no lo interpelaría. “Yo creo que puede servir (la interpelación) si no es con el criterio de medir cifras, sino de buscar políticas adecuadas para la seguridad de la gente. Las interpelaciones que me hicieron a mí, que fueron diez, eran todas para hablar de cifras, aumento de cifras, poner en duda las que decíamos nosotros. Ese no es el camino”.

De todos modos, agregó que las cifras “se pueden poner en duda por esto que dije de que se informaron 29 homicidios en la prensa, y hubo siete u ocho muertes más que alguna seguro fue también homicidio, y el Ministerio del Interior informa de 21. Abre la puerta para que uno se pregunte que pasa, pero ese no es el sentido. Si uno busca encontrar un denominador común para las políticas de seguridad, puede ser bueno. Si es como hacían conmigo, no es buena”.

Bonomi cuestionó también la actitud de Larrañaga que “todas las veces que ha ido al Parlamento hasta ahora, salvo la última que cambió la actitud, en lugar de ir a defender lo que quieren hacer, fue a atacar lo que hizo el gobierno anterior. Entonces si el tema de encuentro es que el ministro va a atacar al gobierno anterior, y la oposición actual va a atacar a este gobierno, no hay punto de encuentro y eso no sirve para nada”.

Además afirmó que el Partido Nacional y el Partido Colorado en los cinco años anteriores, “tomaron a la seguridad como forma de acumulación política, cuestionando al ministro. Se cuentan las interpelaciones, pero si sumás los llamados a comisión, son incontables”.

Por último, consultado sobre el referéndum contra la LUC, sostuvo que el Frente Amplio esta vez, al igual que en otras, acompaña a las organizaciones sociales o sindicales. “Al FA le pareció un error que se pusiera en el listado a aquellos artículos que el FA había votado en la discusión de la LUC, y además trabajó sobre esos puntos a pedido de los sindicatos y de las organizaciones sociales”, dijo y agregó que la oposición siempre entendió que la ley era inconstitucional, que no era oportuna ni urgente.

El senador dijo que el Frente Amplio cambió “la actitud de ir contra todo”. A partir de los pedidos de las organizaciones sociales que fueron al Parlamento. “Que después las organizaciones sociales planteen que también hay que derogar lo que a pedido de ellos el Frente derogó, me parece un error. Pero bueno, ese error el Frente lo señaló, tuvo un proceso de discusión, ahora hay un listado nuevo, al Frente le cabe apoyar o no apoyar, en general ha apoyado los procesos estos, así comparta al 100% o al 85%”, afirmó Bonomi.